Kreuzlingen: Anklage fordert Gefängnis für Herz-Neuro-Klinikchefs

Kreuzlingen Das Bezirksgericht hat den Prozess gegen die Chefs der Herz-Neuro-Klinik begonnen Drei Jahre Freiheitsstrafe sei angemessen für den Geschäftsführer der Herz-Neuro-Klinik Kreuzlingen, Martin Costa, findet die Thurgauer Staatsanwaltschaft. Davon seien 12 Monate zu vollziehen. Costas bezeichnete sich als unschuldig. Vizedirektorin Antoinette Airoldi und Klinikgründer Dierk Maass sollen je sechs Monate unbedingt erhalten. Thomas Wunderlin 09.05.2022, 20.30 Uhr

Die Angeklagten begeben sich vor Gericht: Dierk Maass (l. vorn), Antoinette Airoldi, Martin Costa (vorn) mit Begleitern. Ralph Ribi

Begleitet von drei Anwälten und ihrem Mediensprecher betraten die drei Angeklagten am Montag um 8 Uhr das Bezirksgericht Kreuzlingen. Das Gericht unter Vorsitz von Ruth Faller Graf widmete den Vormittag ihrer Befragung. Angeklagt sind der Besitzer der Herz-Neuro-Klinik, der 79-jährige Dierk Maass, ferner der 58-jährige Geschäftsführer Martin Costa sowie seine Frau und Vizedirektorin, die 62-jährige Antoinette Airoldi.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmässigen Betrug vor: Sie hätten die über die Einkaufsgesellschaft ProVentis erzielten Rabatte den Krankenkassen weitergeben müssen. Dazu seien sie gemäss Krankenversicherungsgesetz verpflichtet gewesen.

Vizedirektorin: Keine Offenlegung möglich

«Der Kunde bezog die Produkte zum bestmöglichen Preis», sagte Costa. Airoldi bezeichnete Costa als «hervorragenden Verhandler». Sie hätten die tiefen Preise gar nicht weitergeben können. Denn die Lieferantin, die Boston Scientific, hätte laut Airoldi «innert einem Tag» die Lieferungen eingestellt:

«Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn bekannt geworden wäre, zu welchen Preisen ProVentis einkaufte.»

Staatsanwalt Urs Wiedermann sprach am Nachmittag in seinem dreistündigen Plädoyer von einer Schutzbehauptung, dass nur über die Gründung einer Einkaufsgesellschaft tiefere Preise zu erreichen waren:

«Die Herzklinik Kreuzlingen hätte zugleich die Stents der Herzklinik Konstanz kaufen können.»

Wiedemann bezeichnete den Bezug der Stents über die ProVentis als «fein ausgedachten, aber illegalen juristischen Trick» und sprach von einer «Selbstbereicherung auf Kosten der Allgemeinheit». Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) verbietet im Bereich der Grundversicherung das Erzielen von privaten Gewinnen.

Wiedemann warf Maass, Costa und Airoldi vor, sie hätten für einen «privaten Reibach» versucht, das KVG auszubooten. Er verwendete viel Zeit für den Beweis auf, dass die ProVentis dem KVG untersteht. So verfügte die ProVentis über keine eigenen Büroräume, sondern war bei einem Treuhänder in Oberägeri eingemietet.

Sie hatte keinen eigenen Telefonanschluss oder Faxnummer; diese liefen über den Treuhänder. Auch eine eigene E-Mail-Adresse hatte ProVentis nicht. Sie hatte keine Angestellten und kein eigenes Lager. Das administrative Geschäft wurde von Costa von seinem Wohnsitz in Berlingen aus jeweils abends und an den Wochenenden erledigt. Er wandte dafür gemäss Anklage circa 15 bis 20 Stunden pro Woche auf. Er tat dies ohne formelle Lohnzahlung, erhielt jedoch reichlich Dividenden der ProVentis.

Die Buchhaltung und das Bankgeschäft erledigte das Treuhandbüro. Die Bestellungen an die Boston Scientific erfolgten faktisch nicht durch die ProVentis, sondern durch Mitarbeiter der Herzklinik Kreuzlingen. Geliefert wurde die Ware auch direkt an die Herzklinik Kreuzlingen, wo die Lieferungen auch geöffnet und auf Vollständigkeit geprüft wurden. Mitarbeiter der Herzklinik prüften auch die Rechnungen.

Drei Jahre beantragt für Geschäftsführer

Staatsanwältin Tanja Graber gab die beantragten Strafen bekannt. Costa soll 3 Jahre Freiheitsstrafe erhalten; davon soll er 12 Monate absitzen. Der Rest soll teilbedingt erlassen werden. Für Maass und Airoldi beantragte sie jeweils 24 Monate, wovon 6 Monate zu vollziehen seien.

Tanja Graber und Urs Wiedemann vertreten die Anklage. Ralph Ribi

Die Plädoyers der drei Verteidiger sind auf Dienstag angesetzt. Sie wollen sich thematisch aufteilen. Denn sie arbeiten zusammen, nicht gegeneinander. Ihre Mandanten verstehen sich als Team.

Zu deutschen Preisen eingekauft, zu Schweizer Preisen verrechnet

Dierk Maass gehörte 1991 zu den Gründern der Herz-Klinik Bodensee am Weinberg AG in Kreuzlingen, die 2006 in Herz-Neuro Zentrum Bodensee AG umgetauft wurde. In der Anklageschrift wird diese Firma vereinfacht als Herzklinik Kreuzlingen bezeichnet.

1995 gründete Maass mit einem Partner das Herz-Zentrum Bodensee GmbH in Konstanz. Diese Klinik wie jene in Kreuzlingen kamen 2004 unter das Dach der CHC Holding AG in Kreuzlingen. Martin Costa war und ist Geschäftsführer der Kliniken. Seine Frau Antoinette Airoldi ist Vizedirektorin.

Costa verhandelte sowohl für die Herzklinik Kreuzlingen wie auch für die Herzklinik Konstanz mit der Boston Scientific Medizinaltechnik GmbH über die Lieferung von Stents. Dabei handelt es sich um Drahtgitter, die den Patienten eingesetzt werden, um die Herzkranzgefässe offen zu halten.

Konstanz musste weniger als Kreuzlingen zahlen

Die Herzklinik Konstanz konnte die Stents in Deutschland zu deutlich tieferen Preisen einkaufen als die Herzklinik Kreuzlingen. Die tieferen Preise in Deutschland beruhen auf der grundsätzlich tiefere Kostenstruktur in Deutschland, aber auch an den seit 1999 in Deutschland geltenden Fallpauschalen.

Um auch für die Herzklinik Kreuzlingen günstigere Preise zu erhalten, gründeten Maass, Costa und Airoldi 2005 die ProVentis Care Solutions AG im zugerischen Oberägeri. Die Aktien gehörten zu 50 Prozent Maass, zu je 25 Prozent Costa und Airoldi. Costa verlangte Mitte 2005 von der Boston Scientific ein gemeinsames Angebot für beide Kliniken. Laut Anklage drohte er «der Boston Scientific an, die Produkte bei der Konkurrenz zu beziehen, falls Boston Scientific kein günstigeres Angebot macht».

Später hätten auch andere Kliniken beliefert werden sollen. Diese Absicht realisierte ProVentis nie. Die Gründung der Einkaufsgesellschaft erfolgte laut Anklage auch, weil die Herzklinik davon ausging, im Zuge der Umstellung auf Fallpauschalen würden die Preise fallen und es müssten Wege gefunden werden, die Produkte billiger einzukaufen. Seit 2012 Fallpauschalen tatsächlich eingeführt worden sind, können die Kliniken Stents nicht mehr separat verrechnen.

Das Auslagern des Einkaufs wird von der Staatsanwaltschaft nicht beanstandet. Gemäss Krankenversicherungsgesetz seien Costa, Airoldi und Maass jedoch verpflichtet gewesen, gewährte Vergünstigungen an die Versicherungen weiterzugeben. «Das ergibt sich daraus, dass die ProVentis und die Herzklinik wirtschaftlich von denselben Personen beherrscht wurde resp. dieselben Personen als Organe auftraten, und somit wirtschaftliche Einheit besteht.»

Daran ändere nichts, dass die Herzklinik die Stents «letztlich etwas billiger und zu Preisen erhielt, die sie selber nie am Markt hätte erzielen können». Auch die Boston Scientific schrieb Costa am 15. Februar 2007:

«Wir weisen darauf hin, dass die Rabatte in Ihrer Kostenrechnung aufzuführen sind, damit diese letztlich dem Versicherer bzw. den Krankenkassen zugute kommen.»

Costa sieht dies anders, wie ein Zitat in der Anklage deutlich macht:

«Wenn ich als Organ der ProVentis auftrete, habe ich einen anderen Hut auf, da muss man differenzieren, wir haben diese anspruchsvolle Verpflichtung stets nach bestem Wissen und Gewissen im Interesse der jeweiligen Gesellschaft wahrgenommen.»

Im Oktober 2018 wies er die Vorwürfe der Anklage in einer Medienkonferenz zurück. Wieso der Gewinn der ProVentis nicht an die Herzklinik weitergegeben wurde, begründete er mit Richtlinien der Steuerverwaltung sowie Vorgaben der OECD. Auch unter nahestehenden Gesellschaften müssten marktorientierte Preise verrechnet werden: «Der Vorwurf, dem Herz-Neuro-Zentrum hätte der Preisvorteil von ProVentis weitergehend zugestanden, entbehrt schon aus steuerrechtlichen Überlegungen jeglicher Grundlage.»

Eingekauft wurden die Stents so für Preise von zirka 240 bis 1700 Franken pro Stück je nach Typ. Weiterverkauft wurden sie für 975 bis 2550 Franken. Die ProVentis schlug somit eine Marge von 16 bis 422 Prozent auf die Einkaufspreise. Staatsanwalt Urs Wiedeman ging in seinem Plädoyer von einem Aufpreis von durchschnittlich 1535 Franken pro Stent aus.

Den Versicherungen wurden Preise verrechnet, die leicht unterhalb derjenigen Preise lagen, welche die Herzklinik Kreuzlingen früher beim direkten Bezug über Boston Scientific bezahlt hatte. Damit lagen sie «im bisherigen, keinen Verdacht erweckenden und keine gesonderten Abklärungen auslösenden, üblichen Preisband».

Demgegenüber verkaufte die ProVentis die Stents an die Herzklinik Konstanz ohne nennenswerte Preisaufschläge.

Chefarzt erstattete Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Laut Anklage handelt es sich um eine arglistige Verschleierung der Einkaufsabläufe. Den Versicherungen sei es kaum möglich gewesen zu erkennen, dass die ProVentis wirtschaftlich nicht eigenständig war. Das sei nur zu Tage getreten, weil ein Insider, einer der damaligen Chefärzte der Kardiologie, Michael Pieper, entsprechend Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erhob.

Die Krankenversicherungen hätten bei richtigem Vorgehen laut Anklage lediglich den von Boston Scientific verlangten Preis zuzüglich 7,6 beziehungsweise 8 Prozent Mehrwertsteuer und maximal 10 Prozent Bearbeitungsgebühr bezahlen müssen.

Die Vertreter der Boston Scientific erklärten gegenüber den Strafverfolgern, sie hätten sich nicht dafür interessiert, welche Preise die ProVentis weiterverrechnet. Ein Zeuge sagte: «Nein, das haben wir niemals gefragt. Und auch nicht einen Gedanken darüber gehabt.»

Deliktsbetrag von zirka 4,8 Millionen Franken

Vom 1. Dezember 2005 bis zum 31. Dezember 2011 wurden den Krankenversicherungen 2511 Stents verschiedener Machart in Rechnung gestellt. Den minimalen Deliktsbetrag beziffert die Anklage auf 3,9 Millionen Franken. Er besteht in dem zu viel bezahlten Teil des in Rechnung gestellten Stents.

Es gab noch weitere Rechnungen, die nicht mehr greifbar waren. Die Anklage geht davon aus, dass insgesamt 3471 Stents gegenüber den Versicherungen abgerechnet wurden. Daraus ergibt sich ein Deliktsbetrag von zirka 4,8 Millionen Franken.

ProVentis zahlte an die Aktionäre Costa, Maass und Airoldi von 2005 bis 2011 Dividenden von insgesamt 3,9 Millionen Franken aus. Die Bearbeitungsgebühr von 10 Prozent, welche die Herzklinik verlangen durfte, berechnete sie auf den überhöhten Einkaufspreisen. Gemäss Anklage fiel deshalb bei ihr zusätzlich eine ungerechtfertigte Bereicherung von maximal 440'000 Franken an.