Kreditvorlage «Letzte Renovation liegt 50 Jahre zurück»: Der Kindergarten Stadt in Frauenfeld soll für 1,52 Millionen Franken saniert werden Am 28. November entscheiden die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Frauenfeld nebst dem Budget auch über einen Investitionskredit für den Kindergarten Stadt. Vorgesehen sind etwa ein neues Dach, eine neue Fassade und weitere Verbesserungen. Samuel Koch 08.11.2021, 11.30 Uhr

Noch ist der Eingang zum Kindergarten Stadt an der Spannerstrasse nicht behindertengerecht. Bild: Samuel Koch

Der älteste Kindergarten Frauenfelds ist in die Jahre gekommen. 1888/89 erbaut von Otto Meyer, zählt das Gebäude an der Spannerstrasse laut Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege «wegen seiner geschichtlichen, gestalterischen und ortsbaulichen Eigenschaften zu den bedeutenden Bauten am Ort». So steht es in der Botschaft der Primarschulgemeinde, die ihre Stimmberechtigten am 28. November nebst dem Budget 2022 auch über einen Investitionskredit in Höhe von 1,52 Millionen Franken für die Sanierung des Kindergartens Stadt abstimmen lässt.

Bei einer Zustimmung der Schulbürgerinnen und Schulbürger werden vor allem das Dach und die Fassade angepackt. Markus Herzog, Leiter Betrieb bei den Schulen Frauenfeld, sagt:

«Die letzten grossen Renovationen liegen bereits 50 Jahre zurück.»

Markus Herzog, Leiter Betrieb bei den Schulgemeinden Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Der niedrige Pavillonkomplex, der auf einem Sockel steht, soll also nicht wie zuletzt immer wieder durch kleinere Sanierungsarbeiten à jour gehalten, sondern «von Grund auf» renoviert werden, wie Herzog sagt. Für das Sanierungsprojekt am denkmalgeschützten Gebäude zeichnet das Frauenfelder Architekturbüro Antoniol+Huber+Partner verantwortlich.

Mit besserer Isolation die Hälfte der Energie sparen

Laut Schulpräsident Andreas Wirth soll der Kindergarten Stadt mit der Sanierung für die nächsten 40 bis 50 Jahre gerüstet werden. In der Botschaft steht: «Mit dem Bauprojekt sind baulich, energetisch und technisch notwendige Massnahmen geplant, die auf den Ergebnissen der Liegenschaftsanalyse aus dem Jahr 2020 beruhen.» Die Raumanordnung soll in den Grundzügen erhalten bleiben. Die heutigen Dachaufbauten aus den 1960er-Jahren allerdings sollen zurückgebaut und ersetzt werden, womit sich die Akustik verbessert. «Sie haben ihre Lebensdauer überschritten und werden bis auf die statischen Holzkonstruktionen zurückgebaut und ersetzt», heisst es dazu.

Plan von Erdgeschoss und Umgebung. Bild: PD

Im Innern soll auch die Beleuchtung eine Erneuerung erfahren und die ursprüngliche, kuppelartige Deckenkonstruktion im Saal wieder freigelegt werden. Die Haupträume werden aufgefrischt, indem die Wände, die Tapeten und die noch originalen Türen und Friese neu gestrichen, die Bodenbeläge ersetzt und das Mobiliar erneut werden. Ebenso müsse die Fassade, auch aus den 1960ern, komplett überholt werden. Sämtliche Fenster haben ebenfalls ausgedient und werden durch energetisch bessere ausgetauscht. Insgesamt soll im Kindergarten Stadt eine bessere Isolation herrschen. Herzog sagt:

«Damit können wir rund die Hälfte der bisherigen Energie einsparen.»

Der Kindergarten Stadt hängt über eine Fernwärmeleitung an der benachbarten Turnhalle vis-à-vis der Spannerstrasse. «Im gleichen Atemzug wie die Sanierung überholen wir auch die Haustechnik und die Werkleitungen», sagt Herzog. Der frühere Ausgang in den Garten hinter dem Gebäude, der zuletzt geschlossen war, soll wieder geöffnet werden. Mit einem behindertengerechten Belag anstatt Kies, einem Treppenlift beim Haupteingang zur Loggia und einem Invaliden-WC will die Schulgemeinde die Vorgaben für hindernisfreies Bauen erfüllen. Und im Aussenbereich gibt es ein neues Sonnensegel beim Sandkasten sowie einen kleinen Hartplatz.

Ersatzort für Unterricht noch unbekannt

Sagen die Stimmberechtigten Ende November Ja, ist der Baustart ab Herbst 2022 geplant. Im Frühling/Sommer 2023 soll die Sanierung abgeschlossen sein. In dieser Zeit können die Kindergärtlerinnen und Kindergärtler nicht mehr an der Spannerstrasse 6 unterrichtet werden. «Wo genau sie dann zum Unterricht gehen, steht noch nicht fest», sagt Herzog. Man suche noch nach Lösungen.

Übrigens: Im Kindergarten Stadt gehen wohl für immer Kindergärtlerinnen und Kindergärtler ein und aus. Denn laut Schulpräsident Andreas Wirth hat die Bürgergemeinde der Schulgemeinde das Gebäude nach dessen Bau geschenkt, mit der zweckgebundenen Auflage für einen Kindergarten.