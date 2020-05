Kreativität kommt per Post: Die Bildschule Frauenfeld hat jetzt eigene Briefmarken

Aktuell bestehen in der Schweiz 14 Bildschulen, davon 13 in der Deutschschweiz und eine Einrichtung in Lugano. Eine Bildschule ist eine Kunst- und Gestaltungsschule, die sich an Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren richtet. Die Konferenz Bildschulen Schweiz wurden im Jahr 2015 von den damals bestehenden Institutionen gegründet. Damit wurden auch verbindliche Qualitätskriterien definiert. «Bildschulen vermitteln Kindern und Jugendlichen ergänzend zum bildnerischen Unterricht an den Regelschulen und analog zu den Musikschulen eine fundierte Bildung im gestalterischen Bereich», ist auf der Webseite der Konferenz Bildschulen Schweiz nachzulesen. Frauenfeld stiess als achte Organisation zur nationalen Konferenz. Der Frauenfelder Trägerverein ist im Sommer 2017 gegründet worden, die Bildschule nahm ein Jahr später mit Semesterkursen und Ferienworkshops ihren Betrieb auf. (ma)



www.bildschule-frauenfeld.ch