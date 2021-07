Kreativität Heissluftballone mit Wünschen für die ferne Heimat: Workshop mit Erwachsenen und Kindern mit Migrationshintergrund im Kunstmuseum in der Kartause Ittingen Zum zweiten Mal hat im Juni und Juli im Kunstmuseum in der Kartause Ittingen ein Kooperationsprojekt mit der Stadt Frauenfeld stattgefunden. Rund um die Ausstellung übers Fliegen sind farbenfrohe Heissluftballone entstanden, die bei einem Fest im September einen speziellen Platz erhalten. Samuel Koch 08.07.2021, 16.35 Uhr

Zwei Teilnehmerinnen der Kreativwerkstatt im Kunstmuseum kleistern farbige Ballone. Bild: Tobias Garcia

Sie ist in Bagdad geboren und aufgewachsen. Das erzählt eine der sieben Teilnehmerinnen am Mittwochnachmittag in der Kreativwerkstatt, die zum Basteln einlädt. Der Tisch ist übersät mit farbigen Heissluftballonen, welche die Frauen unter der Leitung von Dorothea Hugentobler kleistern. Das Gestell an der Wand ist gespickt mit Farben, Pinseln, Leimstiften oder Modelliermasse. Die Heissluftballone der Frauen haben einen Bezug zu ihrem Heimatland. Wie alle notiert die Irakerin Wünsche auf Kärtchen, welche sie anschliessend in den Korb legt. «Frieden steht auf diesem Zettel», sagt die Irakerin hinter einer Schutzmaske.