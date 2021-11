Handwerkausstellung «Winterläbe» in Sirnach stösst auf Interesse

Sirnach «Jeder frönt seinem Hobby»: Handwerkausstellung «Winterläbe» stösst auf reges Interesse Gehäkelte Decken, japanische Glücksbringer aus Fadenresten und Holzschnitzereien: Kunsthandwerkerinnen und Kunsthanwerker aus der Region stellen an der neunten Ausgabe von «Winterläbe» in der Sirnacher Orchideengärtnerei Roland Amsler aus. Maya Heizmann 15.11.2021, 16.00 Uhr

Darin stecken 50 Stunden Arbeit: Elsa Brunner zeigt ihr aus Perlen gesticktes Deckeli.

Sechs Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus der Region präsentierten übers Wochenende in den urwaldähnlichen Räumen von Esther und Roland Amsler ihre Preziosen.

So auch Elsa Brunner aus Oberuzwil. Sie zeigte aus ihrer Nähstube Schmuckstücke aus farbigen Glasperlen. Elf Jahre widmet sie sich schon ihrem geliebten Hobby, so sind aparte Halsketten, Anhänger, Armbänder, Kugeln und vieles entstanden. Für ein gehäkeltes Deckeli mit Schmetterlingen braucht sie um die 50 Stunden. Ihr Ehemann Urs schuf schöne Holzbrennerarbeiten. «Wir sitzen zu zweit am Stubentisch und jeder frönt seinem Hobby», sagt Elsa Brunner.

Kunsthandwerk aus dem 13. Jahrhundert

Niklaus und Erika Soltermann aus Illighausen präsentieren Weine aus eigenem Rebberg und Webereien aus Seide. Teramibälle sind Kugeln, die aus Fadenresten mit viel Geduld und Geschick zusammengesetzt werden, sie sind Glücksbringer. «Es handelt sich um eine alte Tradition aus dem 13. Jahrhundert aus Japan», erklärt Erika Soltermann.

Aus dem Töpfer-Atelier 43 in Eschlikon zaubert Veronika Tschabrun schöne Kerzenständer, Engel, Dosen und Duftlampen und vieles mehr aus Keramik.

Nicole Reutimann aus Bichelsee präsentiert unter dem Label «IN TREND» Schmuck und Accessoires sowie Taschen, gestrickte Schals, Handschuhe und Mützen. Ebenso verkauft sie Hightech-Schutzmasken aus speziellen Stoffen, die gegen Viren und Bakterien schützen sollen.

Grosse Kettensägekunst zeigt schliesslich Bruno Bächtiger aus Müllheim. Aus den Holzstrünken entstehen Kreaturen wie Eulen, Adler bis hin zu einem riesigen Drachen. Das Ambiente in der Sirnacher Orchideengärtnerei lud denn auch zum Verweilen ein.