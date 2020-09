Kreationen aus Karotten und Kartoffeln: Das ist im Rahmen der Aktion Fünfstern in Diessenhofens Künstlerateliers zu sehen Was für eine Vielfalt. In Diessenhofen und ennet am Rhein in Gailingen öffnen bis Ende Oktober vier Künstlerinnen jeden Samstag ihre Ateliers. Thomas Brack 11.09.2020, 16.24 Uhr

Das Rheinstädtchen Diessenhofen. (Bild: Andrea Stalder)

Zu den zwölf besinnlichen Nächten vom 25. Dezember bis 6. Januar hat Irene Fruci je ein ausdrucksstarkes, farbenfrohes Gemälde geschaffen, in Acryl oder in Öl gespachtelt. Jede Nacht steht für einen Monat, und jeder Monat symbolisch für eine Qualität, so zum Beispiel der Januar für die Stille und der August für die Fülle. «Ich liess mich von meiner Inspiration leiten und malte spontan», sagt die Künstlerin. Insgesamt 180 Arbeitsstunden brauchte Monika Orsinger für ihr gläsernes Toggenburger-Bild, das für einen 3D-Effekt viermal in den Ofen muss. Dieses Prozedere wird in der Fachsprache «Fusing» genannt, was «Gläser zusammenschmelzen» bedeutet. Auf einer Tischplatte sind die aufwendigen Arbeitsschritte dargestellt. «Dieses Bild ist unverkäuflich», sagt sie.