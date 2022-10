«Wollte es nicht wahrhaben»: Eine Parkinson-Betroffene erzählt

Krankheit Eine Parkinson-Patientin erzählt: «Ich habe es nicht wahrhaben wollen» Heute Freitag findet in Zihlschlacht eine Infotagung zu Parkinson statt. Eine Betroffene erzählt von ihrem Umgang mit der Krankheit. Noch heute treibt sie die Frage um: «Warum ich?» Judith Schuck Jetzt kommentieren 07.10.2022, 04.40 Uhr

Oft sind Parkinson-Patienten auf Gehilfen wie etwa einen Rollator angewiesen. Bild: Urs Bucher

«Ich wollte das Resultat überhaupt nicht wahrhaben. Ich wusste nicht, was das ist. Mein Leben lang habe ich immer voll gearbeitet und war nie krank.» Diese Gedanken gingen Ruth Ebneter durch den Kopf, als bei ihr 2015 Morbus Parkinson diagnostiziert wurde. Ebneter lebt in Weinfelden. 21 Jahre lang betrieb sie dort ihr Restaurant Rössli. Sie arbeitete ihr Leben lang und zog ihre drei Kinder gross, von denen sie heute elf Enkel und drei Urenkel hat. «Der vierte Urenkel ist unterwegs, er müsste dieser Tage zur Welt kommen», sagt die energische Frau, der man anmerkt, dass sie trotz allem mitten im Leben steht.

Einzig das Zittern ist nicht zu überhören, ein leichtes, regelmässiges Schlagen, während wir sprechen. «Es kommt mit den Emotionen. Wenn ich mich auf die Hand konzentriere, ist sie ruhig. Jetzt aber bin ich abgelenkt.»

Gefühle verstärken die Symptome

Ruth Ebneter. Bild: PD

Das Zittern war vor sieben Jahren auch das erste Symptom. Dass es einen Zusammenhang zwischen Gefühlen und Zittern gibt, davon ist Ebneter überzeugt, denn das erste Zittern kam nach einem emotionalen Schock: «2015 ist mein Busi gestorben. Sie wurde 17 Jahre alt und war mein Ein und Alles. Ich habe so gelitten nach ihrem Tod.» Sie war es gewohnt, eine Grossfamilie um sich zu haben. Als alle Kinder ausser Haus waren, blieb ihr noch ihre Katze. Nach deren Tod ist die Krankheit ausgebrochen.

Infotagung Am Freitag, 7. Oktober, findet in der Mehrzweckhalle in Zihlschlacht die 23. Infotagung von Parkinson Schweiz statt: «Diagnose Parkinson – wir informieren transparent». Von 13 bis 17 Uhr können sich Interessierte beraten lassen und Vorträge von Medizinern, Betroffenen und Therapierenden besuchen. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, den Anlass per Livestream mitzuverfolgen. Infos unter Tel. +4171 424 33 33.

Ruth Ebneter glaubt, dass die Krankheit schon vorher in ihr war. Das Zittern in der rechten Hand liess die Pensionärin beim Hausarzt abklären. Dieser stellte Parkinson fest, eine degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, die zu Bewegungsstörungen wie Zittern, Gehstörungen oder Muskelsteifheit führt. Im Spital bestätigten die Ärzte die Diagnose. Bis auf das Zittern merkte die heute 75-Jährige lange nichts, «ich konnte weiterhin alles machen». Sie trieb ihren Sport, den sie schon immer machte: Fitnessstudio und Golfspielen. Erst nach einer Venenoperation im März 2022 kam es zu weiteren Komplikationen. Beim Federballspielen mit dem Enkel stürzte sie in eine Blumenrabatte. Der Unterbruch im Sport hatte zu Muskelabbau geführt.

«Ich konnte nicht mehr richtig gehen und auch beim Golf schaffte ich nur noch zwei, drei Löcher.»

Ihr Hauptziel war der Golfplatz

Ihre Töchter bestanden darauf, dass sie nach Zihlschlacht in die Rehaklinik ginge. «Ich habe mich erst gesträubt», erzählt die Betroffene. Doch heute ist sie froh um diesen Schritt. Ihre Physiotherapeutin habe sie dort so aufgestellt und ermutigt. «Ich konnte schnell wieder nach Hause.» Sie geht allerdings weiterhin jeden Montag und Freitag ambulant nach Zihlschlacht zum Krafttraining. Ihr Hauptziel war es, wieder Golfspielen zu können. Der Golfplatz Erlen habe sehr steile Hänge, «ein schwieriger Platz. Jetzt schaffe ich wieder neun Löcher.» Auch ihre Medikamente werden hier eingestellt. Von einem bekomme sie einen blöden Kopf. Dieses Medikament möchte Dr. Möller ausschleichen. Carsten Möller ist leitender Arzt des Parkinsonzentrums in Zihlschlacht. Bei ihm fühlt sie sich gut aufgehoben. Die Einstellung der Medikamente ist nicht einfach, sie reagiere sehr sensibel auf Änderungen der Dosierung oder des Medikaments.

Dennoch ist sich Ruth Ebneter bewusst, dass sie einen relativ milden Verlauf hat.

«In der Reha habe ich viele Menschen getroffen, die wesentlich schlimmer dran sind, mit Schluckstörungen oder Gehhilfen wie Rollator und Rollstuhl.»

Sie sei dort die Einzige gewesen, die keine Gehhilfe gebraucht hätte. Dennoch treibt sie die Frage rum: «Warum ich?» Das ganze Leben habe sie gearbeitet und sich um die Kinder gekümmert. In ihrer Familie gab es nie Parkinson. Im Hinterkopf schwinge die Angst mit, dass es zu einem Fortschreiten der Erkrankung kommen könne. «Aber ich habe jetzt akzeptiert, dass ich Parkinson habe. Das ist eine ganz fiese Krankheit. Immerhin bin ich wieder daheim und ganz zufrieden.»

