Wer seine Krankenkassenprämien nicht bezahlt, gerät in einigen Kantonen in den Fokus. Der Thurgau baute eine Praxis auf, um diese Fälle in den Gemeinden individuell zu bearbeiten. Auf nationaler Ebene gab es harsche Kritik. Nun konnte Ständerätin Brigitte Häberli die Gesundheitskommission des Ständerates von den Vorteilen überzeugen.

Silvan Meile 03.02.2021, 17.12 Uhr