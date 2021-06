Thurgau: Regierungsrat hat kaum Einfluss auf Krankenkassenprämien

Krankenkasse Thurgauer Regierungsrat hat «keinen direkten Einfluss» auf steigende Prämien In der Beantwortung eines Vorstosses zu den steigenden Krankenkassenprämien richtet die Thurgauer Regierung Kritik nach Bern. Ihre Stellungnahmen würden oft unbegründet abgelehnt. Roman Scherrer 18.06.2021, 17.20 Uhr

Die Krankenkassenprämien sind im Thurgau auf das Jahr 2021 um 1,2 Prozent gestiegen. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Seit der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung 1996 ist die mittlere Prämie im Thurgau um fast 190 Franken angestiegen. Das ist weniger als im Schweizer Durchschnitt (rund 207 Franken). Diese Werte nennt der Thurgauer Regierungsrat in seiner Antwort auf die Interpellation «Kantonale Handlungsmöglichkeiten bei den Krankenkassenprämien». Es ist ein Vorstoss, der aus allen sieben Fraktionen stammt und von insgesamt 91 Kantonsrätinnen und Kantonsräten unterzeichnet ist.

Die Interpellanten wollten von der Regierung unter anderem wissen, welchen Einfluss sie auf die jährliche Festlegung der Prämien hat. Sie verweisen darauf, dass der Thurgau 2021 einen der höchsten Prämienanstiege aller Kantone zu verzeichnen hatte. Zusammengefasst antwortet die Exekutive:

«Auf die Prämienfestlegung hat der Regierungsrat keinen direkten Einfluss.»

Der Kanton nehme jeweils konsequent die Möglichkeit wahr, zu den Kostenprognosen Stellung zu nehmen. Man habe dadurch auch schon Erfolge erzielen können. «Einzelne Versicherer mussten wiederholt die vorgesehenen Prognosen zu Gunsten einer geringeren Prämienerhöhung korrigieren.» Oft würden aber die in fünf Arbeitstagen aufwendig erarbeiteten Stellungnahmen vom Bundesamt für Gesundheit unbegründet abgelehnt.

Regierung stört sich an hohen Reserven der Versicherer

Zudem finde er es «äusserst störend», dass die Versicherer über rund elf Milliarden Franken an Reserven verfügen. Denn dieses Geld werde nicht denjenigen Kantonen angerechnet, aus denen es aufgrund zu hoher Prämien stammt. In der Vernehmlassung über einen einfacheren freiwilligen Abbau der Reserven habe er beim Bundesrat unter anderem einen obligatorischen Abbau gefordert.

Der Kanton Thurgau sei insbesondere in der Prävention und Gesundheitsförderung aktiv.

«Weil es günstiger ist, die Gesundheit zu erhalten, als sie wiederherzustellen.»

Die Regierung nennt in diesem Zusammenhang die Angebote der Perspektive Thurgau. Auch das kantonale Aktionsprogramm Gesundheitsförderung im Alter gehe in diese Richtung. «Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Führung der Liste der säumigen Prämienzahler», heisst es in der Beantwortung der Interpellation. Dadurch würden säumige Prämienzahler in die Pflicht genommen.

Demografie und mehr beanspruchte Leistungen lassen Prämien steigen

Auf die Frage, welche Faktoren die Prämienerhöhungen beeinflussen, benennt die Regierung vor allem die «immer mehr und immer komplexeren Therapien», die in Anspruch genommen werden. Aber auch die demografische Entwicklung habe einen grossen Einfluss. Denn die Anzahl Personen ab dem 80. Altersjahr sei im Thurgau im Vergleich zur gesamten Schweiz stärker angestiegen. In dieser Altersgruppe würden die Gesundheitskosten besonders steigen.

Ein Grund sei aber auch, dass im Thurgau viele Arbeitsplätze in Industrie und Landwirtschaft angesiedelt sind. Die körperlich anstrengende Arbeit wirke sich auf die Gesundheitskosten aus. Als weiteren Faktor benennt die Regierung den Umstand, «dass die Migrationsbevölkerung tendenziell häufiger direkt Leistungen von Spitälern» in Anspruch nehme, statt die günstigere Behandlung beim Hausarzt zu wählen.