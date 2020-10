Krähenkrach in Kreuzlingen: Vogelfreunde erstatten Anzeige wegen möglicher «Vergiftungskampagne» Ein Kreuzlinger Ehepaar will das Verschwinden von Krähen vom Dach des Kreuzlinger Einkaufszentrums «Seepark» beobachtet haben und erstattete Anzeige. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine mögliche Vergiftung geprüft und ist zu einem eindeutigen Resultat gekommen. Stefan Marolf 29.10.2020, 05.00 Uhr

Die Rabenkrähen fühlen sich auch in Städten wohl und sorgen in Kreuzlingen für Unruhe. Bild: Globalp / iStockphoto

In Scharen sollen sie im Juni noch auf dem Dach des Kreuzlinger Einkaufszentrums Seepark gekräht haben – und dann verschwanden sie. So zumindest hat das Ehepaar Diana und Bryant Dorsch die Situation rund um einen Schwarm Krähen in Kreuzlingen beobachtet.