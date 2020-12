Thurgau Obligatorische Deutschkurs für fremdsprachige Kinder – die Kosten bleiben die Gretchenfrage Auch am neuen Vorschlag des Kantons Thurgau zur vorschulischen Sprachförderung sehen zwei Kreuzlinger einen Verfassungsverstoss. Dem Volk werde hier eine Mogelpackung verkauft.

Judith Schuck 02.12.2020, 05.20 Uhr

«Der Thurgau hat in schulischen Angelegenheiten nicht zum ersten Mal vor dem Bundesgericht verloren.» Jürg Brühlmann ist ehemaliger Leiter im Schweizer Lehrerverband. Gemeinsam mit Valentin Huber, Sekundarschullehrer in Kreuzlingen und Jurist an der Universität Zürich, richtete er sich am Freitag mit 33 kritischen Fragen an den Thurgauer Regierungsrat: Es geht um die Vernehmlassung zur Gesetzes- und Verordnungsänderung zur vorschulischen Sprachförderung, die noch bis zum 31. Januar 2021 aufliegt.

Dabei stören sich die beiden Pädagogen nicht am eigentlichen Ziel, der Einführung einer verpflichtenden vorschulischen Sprachförderung für Kinder mit Unterstützungsbedarf – dem selektiven Obligatorium: «Dass die verpflichtende Frühförderung endlich eingeführt werden soll, ist im Sinne des Kindeswohls und unserer Wirtschaft und deshalb absolut notwendig», so Valentin Huber.

Valentin Huber, Pädagoge und Jurist aus Kreuzlingen.

Bild: PD

Woran sich die Beschwerdeführer stossen, ist vor allem ein Satz in der Vernehmlassung: «Die Schulgemeinde kann von den Erziehungsberechtigten einkommensabhängige Beiträge von maximal 800 Franken pro Jahr verlangen. Von bedürftigen Erziehungsberechtigten werden keine Beiträge verlangt.»

In Basel müssen sich die Eltern nicht an den Kosten beteiligen

Dem Volk werde hier eine Mogelpackung verkauft, findet Huber, der seine Masterarbeit zum Thema Kostenbeteiligung von Eltern am Volksschulunterricht an der Universität Basel verfasste. «Der Kanton sagt, er richte sich nach dem Basler Modell. Ein markanter Unterschied sind aber diese Kosten, die auf die Eltern zukommen.»

Der Kanton Basel-Stadt führte das selektive Obligatorium bereits 2013 ein. Die Eltern müssen sich hier nicht finanziell beteiligen, da das Erziehungsdepartement einen Widerspruch in der Verpflichtung zum Deutschunterricht und Kosten für die Familien sah.

Gesetzesänderung vom Bundesgericht kassiert

Bereits 2015 nahm der Kanton Thurgau eine Änderung im Volksschulgesetz vor. Damals schon sollten Eltern in besonderen Fällen wie Sprachkursen an den Kosten beteiligt werden. Dies war das erste Mal, dass die beiden Rechts- und Schulexperten eine Beschwerde erhoben. Am 7. Dezember 2017 hob das Bundesgericht in Lausanne den neuen Artikel im Volksschulgesetz wieder auf. 2019 wurde die anschliessend eingereichte Standesinitiative des Kantons Thurgau zur Abänderung des Artikels 19 der Bundesverfassung in Bern ebenfalls abgelehnt.

Artikel 19 besagt: «Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.» Huber sagt:

«Der Bundesgerichtsentscheid hat damals schweizweit für Aufsehen gesorgt, obwohl das Bundesgericht nichts Neues zu entscheiden hatte.»

«Der Artikel 19 besteht sinngemäss bereits seit 1874, damals war noch von sechs Primarschuljahren die Rede. 1999 wurde die Bundesverfassung auf den heutigen Stand überarbeitet», so der Jurist. Den Kindergarten miteingeschlossen, gibt es heute im Thurgau elf obligatorische Schuljahre. «Unsere Grundschule ist das wichtigste Gut der Schweiz und verändert sich im Laufe der Zeit dynamisch.»

Da der Kanton nun für die Kostenbeteiligung der Eltern eine Änderung im Volksschulgesetz und dessen Verordnung vornehmen wolle und letztlich die Schulgemeinden die Rechnung an die Eltern schickten, sei die obligatorische vorschulische Sprachförderung ein Teil der Grundbildung und müsse gemäss Verfassung unentgeltlich sein.

Bedürftige müssten sich blossstellen

Auf die Frage, warum der Kanton zum wiederholten Male an dieser Verfassungsbestimmung rütteln möchte, gibt Jasmin Gonzenbach, Fachexpertin im kantonalen Departement für Erziehung und Kultur, keine konkrete Auskunft. Was die Höhe der Elternbeiträge von maximal 800 Franken pro Jahr betreffe, habe man sich an den üblichen Kosten für eine Spielgruppe orientiert.

Brühlmann sieht hingegen einen Zusammenhang mit der Ausländerpolitik im Kanton. «Man will die Eltern in die Verantwortung nehmen; aber was soll damit erreicht werden? Sollen Eltern ohne ausreichende Sprachkenntnisse mit ihren Kindern zu Hause Deutsch sprechen? Müssten das auch Familien aus der Romandie?» Für den Kanton seien diese 800 Franken «Peanuts», für viele Familien nicht. «Ich finde, das ist alles ein bisschen auf Strafmodus ausgelegt. Man tut so, als wären die Eltern widerspenstig. Dabei wollen sie doch nur das Beste für ihr Kind.»

Jürg Brühlmann, ehem. Leiter Lehrerverband Schweiz. Bild: PD

In ihrer «privaten Arbeitsgemeinschaft», in der sie für ihre Beschwerdeführung etliche Stunden Fronarbeit leisten, sind sie sich einig: Hier ginge es um Integration. Das Argument, bedürftige Familien würden ja von den Kosten befreit, ist für Valentin Huber ein rotes Tuch:

«Es ist beschämend für die Menschen mit der Steuererklärung zur Schulbehörde zu traben.»

Bedürftige zu unterstützen, sei eine tolle Sache; aber sich wegen 800 Franken zu entblössen, sei nicht der richtige Weg. Aus seiner Erfahrung als Sekundarschullehrer wisse er, dass sich viele Familien Statussymbole wie Handys oder Autos kauften, weil sie zur Gesellschaft dazugehören möchten – obwohl sie es sich oft gar nicht leisten könnten.

Gemeinden können selbst entscheiden

Was die Kosten betreffe, sei die Vorlage zu wenig überlegt, ist auch Brühlmann überzeugt. «Ist der administrative Aufwand für einen im Grunde relativ kleinen Betrag die Mühen wert?» Ob überhaupt Gelder für den Pflichtunterricht verlangt werden, sollen die Gemeinden jeweils selbst entscheiden können. Dabei stört sich Huber bereits an der «Kann»-Formulierung im neuen Gesetz, sei doch eben das Können an sich rechtswidrig.

Wenn sie sich dafür entscheiden, sollen «die politischen Gemeinden den Schulgemeinden die Adressdaten der betreffenden Kinder zur Verfügung stellen und die nötigen Auskünfte zur Bemessung der Elternbeiträge erteilen», schreibt das Departement für Erziehung und Bildung. «Der Entwurf sieht mit Paragraf 41b Abs. 5 eine explizite Gesetzesgrundlage im Volksschulgesetz vor, die die nötigen Datenbearbeitungen ermöglicht», teilt Jasmin Gonzenbach mit. Der Datenschützer sei zudem zur Vernehmlassung eingeladen.

Kritiker glauben, dass eine erneute Beschwerde vor Bundesgericht wieder erfolgreich wäre

Um zu prüfen, ob die Vernehmlassung vor dem Bundesgericht Bestand habe, beauftragte der Kanton einen Gutachter. Er schätzt das Verlustrisiko einer Beschwerde auf 35 bis 40 Prozent ein. «Ich finde das alarmierend», sagt Huber, der im Übrigen glaubt, dass eine erneute Beschwerde vor dem Bundesgericht eher zu 80 Prozent erfolgreich sein würde. Und Brühlmann ergänzt:

«Wenn diese Vorlage so durchgeht, ist die Frage ihrer Verfassungsmässigkeit wieder von nationaler Bedeutung.»

Letztlich ginge es ihnen um die Kinder: «Wir haben ein sehr grosses Interesse, dass sie die Sprache richtig lernen, um in der Schule gleiche Chancen zu haben», sagt Brühlmann, der Coach für Problemlösungen. Die vorschulische Sprachförderung sei zunächst klar eine finanzielle Investition. «Aber wir werden später ein Vielfaches an Sozialausgaben einsparen. Abgesehen davon, dient die Investition den schwächsten Gliedern unserer Gesellschaft: unseren Kindern», so Huber.