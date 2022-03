Peter Roth kommt mit neuer «Toggenburger Passion» nach Sirnach

Konzertvorschau Volksmusik vereint mit klassischen Elementen: Peter Roths «Toggenburger Passion» kommt nach Sirnach Die Toggenburger Passion von Peter Roth wird am 9. und 10. April erstmals in Sirnach aufgeführt. Genauer: In der katholischen Kirche

St.Remigius. Freunde der Jodelmusik kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Christoph Heer 11.03.2022, 16.35 Uhr

Der bekannte Ostschweizer Komponist Peter Roth vereint in der «Toggenburger Passion» Volksmusik mit klassischen Elementen. Bild: Ralph Ribi

«Gott sei Dank: Wir dürfen wieder Musik haben. So will ich es jetzt auch schnell ausnützen», sagt Kantor Cornelius Bader. Seit zwei Jahren döst das eindrückliche Werk von Peter Roth, die «Toggenburger Passion», nun schon vor sich hin. Jetzt ruft die Weckglocke. Am 9. und 10. April lädt Peter Roth zur Aufführung in der katholischen Kirche St.Remigius in Sirnach ein.

Cornelius Baders, Kantor aus Sirnach. Bild: PD

Die zahlreichen intensiven Proben, die Cornelius Baders Berufsorchester und Konzertchor bereits hinter sich haben, befeuerten alle Beteiligten. Der Kantor sagt:

«Wir sind wieder mittendrin im Miteinander.»

Weiter sagt Bader, dass sich der Konzertchor zuletzt wesentlich vergrössert hat – mit dem Orchester stehen dem Kantor über 60 Personen zur Verfügung.

Zum Werk Die «Toggenburger Passion» komponierte Peter Roth im Jahr 1983. Seine Inspiration war der Bilderzyklus «Die Grosse Passion» von Willy Fries, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs entstand. Fries versetzte die Geschichte in die Welt des Toggenburg, und der Komponist griff dies auf, indem er die Toggenburger Volksmusik in sein Werk einbaute. Die Sirnacher Aufführungen verweben die eindrücklichen Bilder des noch jungen Willy Fries und die Klänge von Peter Roth, dazu passende Texte von einem Sprecher vorgetragen, zu einem multimedialen Erlebnis.

Was an der kommenden Aufführung speziell ist? «Zunächst einmal ist es dieser ganz besondere Dialog zwischen Bild und Ton, auf den sich unsere Besucherinnen und Besucher freuen dürfen.» Synchron zur Musik werden im Hintergrund Bilder von Willy Fries gezeigt (siehe Kasten).

Ausserdem gebe es in der «Toggenburger Passion» auch klangliche Eigenheiten. So dürfen etwa die zentrale Rolle des Hackbretts und die Jodelchöre, die mit klassischen Elementen verbunden werden, durchaus als besonders bezeichnet werden.

Hinweis: Die Aufführungen finden am Samstag, 9. April, und am Palmsonntag, 10. April, je um 20 Uhr in der katholischen Kirche St.Remigius, Sirnach, statt.