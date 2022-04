Im Kunst-Raum Frauenfeld hängt Klebeband und spielt Klebeband

Konzert und Kunst Zwei nehmen sich nicht allzu ernst: Im Kunst-Raum Frauenfeld trifft Rutishausers Rauminstallation auf die Ein-Mann-Mundart-Chanson-Band Klebeband Galerist und Künstler Stefan Rutishauser kann den künstlerischen Wert der Rauminstallation in seinem Kunst-Raum nicht wirklich einschätzen. Was aber klar ist: Die mehreren hundert Meter Klebeband bilden einen visuell ansprechenden Rahmen für das Konzert von Klebeband am kommenden Freitag. Mathias Frei 26.04.2022, 16.45 Uhr

Galerist Stefan Rutishauser in der Rauminstallation für das Klebeband-Konzert. Bild: Mathias Frei

Bisweilen fragt man sich bei moderner Kunst, ob das wirklich Kunst ist oder eine abverheite Arbeit eines Oberstufenschülers. Bei Galerist und Künstler Stefan Rutishauser macht sich genau diese Unschlüssigkeit breit, wenn er die Rauminstallation in seinem Kunst-Raum betrachtet. Die zweifelhafte Installation stammt von ihm selber. Er hat dazu mehrere hundert Meter Klebeband verarbeitet, um eine Kulisse zu bilden für das Konzert der Einmannband Klebeband kommenden Freitag, 29. April.

«Bruce-Willis-Brilleghüs-Blues» von Klebeband. Video: PD

Rutishausers Kunst-Raum ist grundsätzlich eine Galerie. Aber regelmässig finden dort auch Kulturbar-Abende statt. Mit Jan Geiger, der hinter Klebeband steht, stand Rutishauser schon länger in Kontakt. Er sagt lachend:

Skulpturale Kunst aus Klebeband. Bild: Mathias Frei

«Der Bandname ist eine Steilvorlage.»

Jan Geiger ist Klebeband. Bild: PD

Rutishauser, der als Künstler viel an und mit (Farb-)Flächen arbeitet, hat einfach mal in den Raum gearbeitet, mit Klebeband. Da ist zum einen dieser Klebeband-Raumteiler, von dem niemand erwartet, dass er am Ende des Abends noch ganz ist. Da sind aber auch Klassiker der Kunstgeschichte, die Rutishauser mit Klebebändern neu interpretiert hat: von Damien Hirst bis Mondrian, von Warhols «Marylin Monroe» bis zu da Vincis «Mona Lisa». Nicht fehlen dürfen auch Munch und Van Gogh.

Erinnert an Damien Hirst: Totenkopf mit Klebeband. Bild: Mathias Frei

Bier mit Klebeband in Kunstgalerie. Bild: Mathias Frei

Rutishauser hat in seinem Atelier Malerklebeband gesammelt, das er bei seiner Arbeit verwendet. In diesem Abfall spielt der Oberthurgauer Jazzmusiker Jan Geiger, der auch bei der St.Galler Band Herr Bitter am Schlagzeug sitzt, gross auf mit seinem Mundart-Chanson-Pop. Er musiziert mit Ukulele und Keyboard, auf Konservendosen, Kartonschachteln und Zeitungspapier. Geigers Hits drehen sich um die St.Galler Bratwurst und heissen «Bruce-Willis-Brilleghüs-Blues». Geiger und Rutishauser sind also definitiv zwei, die sich nicht allzu ernst nehmen.

Kulturbar und Klebeband-Konzert: Freitag, 29. April, Kunst-Raum Frauenfeld (kunstraum-frauenfeld.ch); Bar ab 20 Uhr, Konzert ab 21 Uhr; Kollekte.

«St. Galler Brodworscht» von Klebeband. Video: PD