Konzertvorschau Klosterkirche Paradies in Schlatt

Konzert Musikalische Überraschungen und eine spezielle Klangfarbe: Konzert in der Klosterkirche Paradies Am Sonntag, 24. Oktober, treten Saxofonist Hans-Peter Steiner und Akkordeonist Rudi Katholnig in der Klosterkirche Paradies auf. Zu erwarten ist ein Musikstil zwischen Tango nuevo, New Musette und Jazz. 20.10.2021, 16.40 Uhr

Die Musiker Hans-Peter Steiner und Rudi Katholnig treten in der Klosterkirche Paradies auf. Bild: PD

Stilsicher zwischen Tango nuevo, New Musette und Jazz angesiedelt, kreieren die Musiker Rudi Katholnig und Hans-Peter Steiner einen unverwechselbaren Sound. Katholnig spielt das Akkordeon und Steiner das Saxofon. Am Sonntag, 24. Oktober, um 17.00 Uhr treten die beiden in der Klosterkirche Paradies auf. Gemäss der Konzertankündigung entspricht ihre Musik nicht dem, was man sich von diesen Instrumenten erwarten würde. Genau diese spezielle Klangfarbe zeichne auch Katholnigs und Steiners Eigenkompositionen aus.