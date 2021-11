Metallharmonie Dussnang-Oberwangen sucht Sponsoren für Uniformen

Konzert Metallharmonie Dussnang-Oberwangen will eine neue Uniform – und sucht deshalb Sponsoren und Spender Ein Musikverein fängt mit der Planung einer Neuuniformierung schon viele Jahre vorher an. Die Bildung eines Organisationskomitees und vor allem die Lancierung des Sponsoringkonzepts benötigt viel Arbeit und detailliertes Vorgehen. Die Metallharmonie Dussnang-Oberwangen hat nun vier Jahre Zeit, ihre Neuuniformierung aufzugleisen. Christoph Heer 24.11.2021, 11.30 Uhr

Noch gibt es Marschmusik in der bald dreissigjährigen Uniform. Bild: PD

Unlängst sah man die Metallharmonie Dussnang-Oberwangen (MHDO) durch die Strassen von Dussnang marschieren. Im Gleichschritt musizierten sie für die Zuschauer am Strassenrand und lancierten so ihre eigentliche Neuuniformierung. Mit dem Ziel, einen Beitrag für eine neue Uniform zu sammeln, marschierten die Musiker eine Stunde lang die Kurhausstrasse auf und ab - ein Anstrengendes Vorhaben. «Der Spass an diesem Anlass war trotzdem riesig», sagt Vereinspräsident Dominik Kohler. Nicht zuletzt weil durch den Anlass rund 10'000 Franken zusammengekommen sind. Kohler sagt:

«Wir wollen nicht nur von den Sponsorengeldern abhängig sein, darum überhaupt diese Aktion mit der Marschmusik.»

Die Mitglieder der MHDO sammelten für die Neuuniformierung auch aus ihrem persönlichen Umfeld Geld.

Sponsoringkonzept soll 70'000 Franken einbringen

Die MHDO erhofft sich, bis ins Jahr 2025 einen Betrag von 70'000 Franken zu erreichen. «Bis dahin ist noch ein weiter Weg und das ganze Sponsoringkonzept wird in den nächsten Monaten erarbeitet. Wir werden sicher in irgendeiner Form auf unser Anliegen aufmerksam machen. Wie dies geschehen soll, ist im Moment jedoch noch unklar», sagt Vereinsmitglied Martin Meile. Andere Vereine haben dies schon mit einem Spendenbarometer am Ortseingang gemacht.

Die aktuelle, abgetragene Uniform erfüllt ihren Zweck bereits seit über 25 Jahren und wird bis zu ihrer Ablösung 30 Jahre lang ihre Dienste getan haben. Wie die Neue dann aussehen wird, darüber entscheidet das dafür gegründete Gremium. In diesem arbeiten bis jetzt Nadine Buff und Sara Hartmann, «es werden aber sicher noch mehrere dazustossen», sagt Nadine Buff.

Schlag auf Schlag geht es im Terminkalender der MHDO weiter. Nach der coronabedingten Pause wird jetzt wieder geprobt. Am Wochenende vom 27. und 28. November, ab 20 respektive 16 Uhr, konzertieren die Musikanten in der katholischen Kirche in Dussnang. «Diese Konzerte finden im gewohnten Rahmen statt. Die Kollekte dient hierbei in erster Linie besagtes Doppelkonzert zu finanzieren», sagt Dominik Kohler. Mit dem Nachwuchskorps, den «Minizapfen» und dem Panflötenorchester «Panträumer» werden die Konzerte ergänzt.