Konzert: Belenus Streichquartett bringt Beethoven nach Fischingen

Konzert im Kloster Man sprach einst vom «Flickwerk eines Wahnsinnigen»: Das Belenus Quartett bringt Beethovens vielkritisiertes Opus nach Fischingen Die Konzertsaison im Kloster Fischingen geht weiter. Am Freitagabend, 20.30 Uhr, spielt das Belenus Streichquartett Werke von Beethoven und Mendelssohn. 15.03.2022, 16.30 Uhr

Das Belenus Quartett: Anne Battegay, Esther Fritsche, Seraina Pfenninger und Jonas Vischi. Bild: PD

Das Belenus Quartett kommt ins Kloster Fischingen. In ihrem Konzert bringen die Streicherinnen und Streicher Werke der grossen deutschen Meister Beethoven und Mendelssohn zur Aufführung. In der Konzertvorschau liest sich folgendes: «Beethovens Streichquartett op. 59 Nr. 1, das erste von drei dem Fürsten Rasumowsky gewidmeten Quartetten, war seiner Zeit in der Ausdehnung von Form und Klang weit voraus und irritierte gelegentlich das damalige Publikum.»