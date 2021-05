Konzert Gruppe Anderscht spielt in der Stadtkirche Diessenhofen Vor rund zehn Jahren hat sich die Gruppe Anderscht formiert. Mehrmals jährlich treffen sich die vier Musiker, um gemeinsam zu spielen. Am Sonntag, 6. Juni, auch vor Publikum im Rheinstädtchen. 27.05.2021, 16.05 Uhr

Die Gruppe Anderscht spielt am Sonntag, 6. Juni, in Diessenhofen. Bild: PD

(red) Seit sich das unkonventionelle Trio Anderscht und die Konzertgeigerin Bettina Boller vor rund zehn Jahren in einem Kurs getroffen haben, treffen sie sich regelmässig zum Musizieren. Dabei vermengen die vier Musiker jeweils ihr aktuelles Repertoire und lassen so Anderscht wieder entstehen. Diesmal findet die Reunion in Diessenhofen statt. Quer durch alle Stilrichtungen werden Stücke gespielt dargeboten. Auf dem Programm stehen auch Bachs «Air», Vivaldis Jahreszeiten «Winter», Piazzollas «Libertango» und vieles mehr.