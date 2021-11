Konzert Gospel in Tobel: Die «Singing People» füllen die Kirchenbänke Die «Singing People» feiern ein ganz spezielles Comeback, unter diesem Motto steht nämlich auch ihr samstägliches Konzert. In der beinahe voll besetzten Katholischen Kirche singen sie bekanntes Liedgut. Christoph Heer 22.11.2021, 11.35 Uhr

Die «Singing People», der gemischte Chor unter der Leitung von Rositza Tobler, treten in der Katholischen Kirche auf. Bild: Christoph Heer

Natürlich kommen Herr und Frau Schweizer nicht auf Anhieb so aus sich heraus, wie man es von Gospelkonzerten in den Vereinigten Staaten kennt. Der Gospel hat dort allerdings auch eine gewichtigere Bedeutung als hierzulande. Als die «Singing People» das altbekannte «It’s Raining Men» zum Besten geben, hätte man jedenfalls erwartet, dass sich das auch in der Kirche Tobel im Stimmungspegel äussert. Die Anwesenden freuen sich indes im Stillen an Gesang und Melodie des gemischten Chors. Dafür – und das muss festgehalten sein – sparen sie absolut nicht mit Applaus. Dirigentin Rositza Tobler hat mit ihrem Chor fleissig geprobt.

Eröffnet wird der Liederreigen mit «Tage wie diese» und «Amezaliwa», gefolgt von «Probier’s mal mit Gemütlichkeit», «Can You Feel The Love Tonight» und «The Show Must Go On». Was dann folgt, gibt es eher selten, an solchen Konzertabenden, nämlich eine zwanzigminütige Pause. Beine vertreten, sich in Gespräche verwickeln oder einfach sitzen bleiben und sich auf den zweiten Teil freuen – denn wie gesagt: The show must go on.

Mit einer grossen Portion Schweizer Liedgut geht es weiter. «Louenensee», «Alperose», «Ewigi Liebi» oder «Heimweh». Wer hat es erfunden? Natürlich, die Schweizer. Und wer bringt es auf die Bühne? Klare Sache: die «Singing People». Edi Andreoli macht als Moderator eine gute Figur. Sein Auftritt ist charmant und witzig. Pianist Hanspeter Nadler steht ihm in nichts nach und beweist seine Klasse am Klavier. Alles in allem ein gelungener Konzertabend mit vielen Besuchern, glücklichen Vereinsmitgliedern und einer wohl äusserst zufriedenen Dirigentin.