Rattenplage in Konstanz: Stadt appelliert an Bevölkerung

Konstanz «Wir haben mindestens 15 Tiere munter umherspazieren sehen»: Zahlreiche Ratten nagen sich durch Konstanz Die kleinen Nager tauchen immer öfter in der Stadt auf. Der Konstanzer Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. Sie appellieren nun an die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Priscilla Ogundipe Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Konstanz sind momentan viele Ratten unterwegs. Bild: Sigridklop / iStockphoto

Beim gemütlichen Speisen im Aussenbereich eines Restaurants möchten die wenigsten Menschen Ratten als Tischnachbarn haben. Die Konstanzer Petra und Mathias Bäcker haben aber genau das erlebt. Zu Beginn der Sommerferien hätten sie auf der Terrasse eines Restaurants in der Reichenaustrasse gesessen, als sie «Besuch von einer Ratte» bekamen. «Ein wirklich unschönes und irgendwie auch erschreckendes Bild», beschreibt Petra Bäcker die Situation.

Und es war nicht die erste Begegnung mit einer Ratte, wie sie weiter berichtet:

«Als wir einen Abendspaziergang am Rhein machten, wollten wir in der Dämmerung im Herosé-Park die Ruhe geniessen. Kurz vor der Radbrücke haben wir dann mindestens 15 Ratten gesehen, die auf der Wiesenfläche vor der Kaimauer munter umherspazierten. Sie verschwanden immer wieder in einem Loch an der Kaimauer.»

Der Konstanzer Stadtverwaltung ist das Problem bekannt: «In den vergangenen Wochen wurde dem Amt für Stadtplanung und Umwelt (ASU) ein erhöhtes Rattenaufkommen gemeldet. Insbesondere im Bereich des Herosé-Parks und Stromeyersdorf, aber auch beispielsweise am Zähringerplatz», teilt Pressesprecher Walter Rügert mit.

Müll als Festessen

Auch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Konstanz (EBK) bemerkten in diesem Sommer, dass mehr Ratten unterwegs sind, erklärt Nele Steurer von den EBK. Der Kanaltrupp übernehme die unterirdische Rattenbekämpfung im öffentlichen Kanalnetz. Laut Steurer habe man dabei vermehrt Rattenkot in Schächten und Kanälen vorgefunden. Ausserdem wurde ein schnelleres Abfressen der Köder und Monitoring-Boxen verzeichnet – das sind wirkstofffreie Köder zur Bestimmung der Populationsgrösse.

Petra Bäcker vermutet, dass das mit der Coronapandemie zu tun haben könnte: «Überall neben den Mülleimern türmte sich der Müll, den die Stadtreinigung zwar jeden Morgen entsorgt, der aber die Ratten anzieht. Es sah so aus, als würden sich die Menschen wegen der Corona-Bestimmungen vermehrt im Freien zum Essen treffen. Sie stapeln zum Beispiel ihre Pizzakartons neben den Mülltonnen auf, wenn diese bereits voll sind, anstatt den Müll wieder mitzunehmen.»

Uwe Giermann, Vorarbeiter im Kanalbetrieb der EBK, bestätigt ihre Vermutung: Diesen Sommer seien mehr Ratten unterwegs, weil die Menschen coronabedingt viel draussen essen. «Auf Klein Venedig, am Herosé und am Schänzle merken wir das», erklärt er. «Aber auch in der Altstadt, wo viele Lokale sind, werden Ratten gesichtet.» Geht von den Nagern eine Gefahr aus? «Ja», sagt Uwe Giermann.

«Sie können angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Und Krankheiten wie Hepatitis übertragen – allein durch ihren Urin und Kot.»

Darum arbeiteten sich die EBK von Gebiet zu Gebiet durch, um den Rattenbefall zu beseitigen. Von einer Plage würde Giermann aber nicht sprechen.

Stadt appelliert an die Bürger

Das Amt für Stadtplanung und Umwelt habe mehrere Schädlingsbekämpfer kontaktiert und Angebote eingeholt. «Wir gehen davon aus, dass wir die Rattenpopulation damit erfolgreich bekämpfen können», so Walter Rügert. Wer eine Ratte sieht, solle dies am besten melden.

Und Nele Steurer schreibt: «Die unterirdische Rattenbekämpfung kann nur in enger Zusammenarbeit mit der oberirdischen Bekämpfung Erfolg haben.» Auch Rügert appelliert: «Hilfreich ist es, wenn Abfall, wie Essenreste, in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt wird, da die Tiere sich nahezu von allem ernähren und so eine Nahrungsquelle weggenommen wird.»

Ratten melden Auf der Internetseite des Serviceportals der Stadt Konstanz heisst es: «Ratten übertragen gefährliche Krankheiten. Kot und Urin führen zu Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefährdung.» Wer eine Ratte im öffentlichen oder privaten Raum sieht, solle sich daher an die zuständige Stelle wenden. Bei öffentlichen Flächen ist dies die Gemeinde- oder Stadtverwaltung des Fund- oder Sichtungsortes. Handelt es sich um ein Privatgrundstück, ist der Eigentümer verantwortlich. Sollte dieser nicht bekannt sein, können auch Rattensichtungen auf Privatgrundstücken an die Gemeinde- oder Stadtverwaltung gemeldet werden. (pog)