konstanz Körperverletzungen, Diebstähle, Drogendelikte: Kein ruhiger Sommer für Polizei auf Klein Venedig Das letzte Sommerwochenende auf Kleine Venedig verlief unruhig. Die Konstanzer Polizei wird den Bereich verstärkt im Auge behalten. Eva Marie Stegmann Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.20 Uhr

Stimmung und viel Bier am Oktoberfest in Konstanz. Bild: Reto Martin

Sieben gefährliche Körperverletzungen, mehrere Diebstähle, Drogendelikte und viel Arbeit für das Polizeipräsidium Konstanz – das ist die bisherige Bilanz des letzten Sommerwochenendes auf Klein Venedig. «War das eine einmalige Geschichte – oder wiederholt es sich?», fragt Präsidiumspressesprecher Dieter Popp. Und fügt hinzu:

«Wir werden den Bereich verstärkt im Auge behalten.»

Eigentlich sei es sehr schade, sagt Popp. Da habe die Stadt Konstanz den Bereich Klein Venedig in diesem Sommer extra für junge Leute hergerichtet, damit der bisherige Feier-Hotspot Herosé-Park entlastet wird. «Dass dann einige das so ad absurdum führen, ist ärgerlich», sagt der Polizeisprecher.

Tätlicher Angriff in Bar See-Oase

Das Gros der gefährlichen Körperverletzungen habe sich in der Nacht zum Samstag ereignet. «Daraufhin haben wir die Einsätze am nächsten Tag verstärkt und konnten die Lage so befrieden», sagt Dieter Popp. In der Nacht zum Sonntag habe es sich bei den Delikten dann hauptsächlich um Diebstähle gehandelt. Bei den Schlägereien seien mehrere Personen beteiligt gewesen, zu den einzelnen Vorfällen könne er aufgrund der Vielzahl nichts sagen, so der Polizeisprecher.

Auch in der Bar See-Oase auf Klein Venedig gab es offenbar einen tätlichen Angriff. Ein junger Mann soll zunächst eine Frau an der Bar am Arm gezerrt haben. Ein Mitarbeiter eilte zur Hilfe und wurde schliesslich selbst geschlagen, wie er berichtet. Das Resultat: Platzwunden, eine gebrochene Rippe, eine gebrochene Augenhöhle. Er sagt:

«Das ging alles ganz schnell. Erst später habe ich bemerkt, wie schlimm es war.»

Der Schmerz sei mittlerweile erträglich und glücklicherweise müsse er nicht operiert werden. Aber die Überraschung ist gross, denn «die See-Oase ist ein friedlicher Ort». Laut Dieter Popp vom Polizeipräsidium hat die Polizei Täter vom Freitagabend grösstenteils ermittelt. Im Fall See-Oase hingegen sucht die Belegschaft nun auch selbst, auf ihrer Facebookseite, nach Zeugen des Vorfalls.

Ist eine Bande Grund für die vielen Körperverletzungen?

Doch warum kam es ausgerechnet an diesem Wochenende zu derart vielen Körperverletzungen? Ist eine Tätergruppe am Werk? «Nein – das waren mehrere voneinander unabhängige Taten», stellt Polizeisprecher Popp klar. Auch kein Werk einer Bande. Ein plausiblerer Grund für die Häufung an Gewalt ist nach Angaben von Beobachtern das Oktoberfest, das just an diesem Wochenende in Kreuzlingen in der nur wenige hundert Meter entfernten Bodensee-Arena zu Ende ging. Mit Tausenden Besuchern und viel Bier. Popp sagt:

«Der Alkoholpegel bei den Schlägereien war entsprechend hoch.»