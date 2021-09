Erneute Ausschreitungen auf Klein Venedig

Konstanz Schlägereien, Diebstahl, brennende Barstühle: Polizei löst nach Ausschreitungen Party mit 500 Personen auf – und nimmt zwei Männer fest Auf Klein Venedig haben am vergangenen Wochenende bis zu 500 Personen gefeiert. Nachdem die Party ausartete, hat die Polizei gegen den Grossteil der Gäste Platzverweise ausgesprochen und musste in wenigen Fällen sogar Gewalt anwenden. Redaktion Südkurier Jetzt kommentieren 20.09.2021, 17.45 Uhr

Aggressive Stimmung auf Klein Venedig - die Polizei musste erneut einschreiten. Symbolbild / Bild: Andrea Stalder

Die Polizei hatte am Wochenende erneut viel zu tun auf Klein Venedig. Wie sie in ihrem Pressebericht schreibt, haben sich am Freitagabend bis zu 500 Personen auf dem Gelände versammelt und sich aggressiv auch gegenüber den Beamten verhalten.