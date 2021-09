Mit gefälschtem Impfpass zum Zertifikat

Konstanz Fake-Impfzertifikate in Konstanz: Fälschungen werden schnell erkannt – doch wie hoch ist die Dunkelziffer? In Konstanz sind gefälschte Impfpässe im Umlauf. Damit sollen digitale Covid-Zertifikate erschlichen werden. Es sind nicht nur Schweizer unter den Betrügern. Marcel Jud Jetzt kommentieren 24.09.2021, 17.30 Uhr

In Konstanzer Apotheken sind gefälschte Impfpässe vorgelegt worden. Bild: Stefan Puchner / DPA

In den vergangenen Tagen legten sechs Personen in Konstanzer Apotheken gefälschte Impfpässe vor, um ein digitales Impfzertifikat zu erlangen. Ob sich derlei Vorfälle häufen, daran zweifelt Daniel Hölzle. Der Inhaber der Tiergarten-Apotheke in der Konstanzer Altstadt betont, dass er und andere Apotheker «schon die ganze Zeit Abklärungsfälle» hätten, seit sie digitale Impfzertifikate ausstellen. Im Zweifelsfall müssten sie auch immer wieder Personen wegschicken: Zum Beispiel wenn am Wochenende ein Impfzentrum oder Arzt nicht erreichbar sei, um eine vermeintliche Corona-Impfung zu bestätigen.

Aber, so Hölzle weiter, nicht jeder Impfpasseintrag, der ihn und andere Apotheker stutzig mache und zu weiteren Abklärungen führe, müsse automatisch eine Fälschung sein.

«Erst gestern hatten wir etwa einen Fall, wo der Chargenaufkleber des Impfstoffes im Impfausweis fehlte.»

Die Erklärung des Kunden: Er habe seine Hose aus Versehen mit Impfpass in der Tasche in die Waschmaschine gesteckt. Aufgrund des Stempels im Pass und einer Nachfrage beim zuständigen Arzt stellte sich schliesslich heraus, dass der Mann tatsächlich vollständig gegen Corona geimpft gewesen sei.

Möglicherweise hohe Dunkelziffer

Eine konkrete Zahl, wie oft es bisher in seinem Zuständigkeitsgebiet zu Delikten in Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen gekommen ist, kann das Polizeipräsidium Konstanz nicht nennen. «Da hier oft der Tatbestand der Urkundenfälschung angezeigt wird und darunter nicht nur Fälschungen von Impfpässen erfasst werden», sagt Pressesprecher Dieter Popp. Allerdings: «In unserem Zuständigkeitsgebiet wurden mehrere Impfpässe im Landkreis Konstanz, Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis vorgelegt.» Eine hohe Dunkelziffer von Fällen gefälschter Impfpässe sei zwar möglich, könne vom Polizeipräsidium jedoch nicht abschliessend bestätigt werden. Es handle sich um ein «relativ neues Deliktphänomen», das seit Anfang September vermehrt auftrete.

Was beim Lesen der Polizeimeldungen zu gefälschten Impfpässen in Konstanz auffällt: Meist ist von «Personen aus der Schweiz» die Rede, die in der Konzilstadt mit Hilfe eines gefälschten Impfnachweises an ein Corona-Impfzertifikat gelangen wollten. Apotheker Daniel Hölzle sagt, die Grenznähe «macht es ein Stück herausfordernder», da sowohl Schweizer als auch in der Schweiz wohnhafte Deutsche sich teilweise in Konstanzer Apotheken digitale Impfzertifikate ausstellen lassen wollen.

Fälschungen schnell erkannt

Dass aber primär Personen aus der Schweiz gefälschte Impfpässe vorlegen, kann Hölzle ebenso wenig bestätigen wie das Polizeipräsidium Konstanz. Und das Landeskriminalamt teilt auf die Frage, ob es bestimmte Schwerpunkte von Impfpassfälschungen gibt und in Grenzstädten wie Konstanz die Täter vor allem aus der Schweiz stammen, einzig mit: «Aktuell ist eine Häufung im unteren zweistelligen Bereich im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz feststellbar.» Von wo auch immer die Personen nun stammen, die sich Corona-Impfzertifikate mit gefälschten Dokumenten ergaunern wollen: Erfolg dürften sie in Konstanzer Apotheken kaum haben.

«Eine Fälschung ist möglich, wird aber schnell von den Verantwortlichen erkannt», betont etwa Dieter Popp vom Polizeipräsidium.

«Es blieb also jeweils beim Versuch, mit den gefälschten Vorlagen eine Impfbestätigung zu erhalten.»

Apotheker Hölzle erklärt, er und seine Berufskollegen orientierten sich an einem klaren Regelwerk, welches bestimmt, wie bei der Ausstellung digitaler Impfzertifikate vorzugehen sei. Sie hätten unter anderem wegen gefälschter Rezepte «ein geübtes Auge», um Fälschungen zu erkennen. Darüber hinaus werde auch das Datenmaterial immer besser, um Impfpässe zu überprüfen, erklärt er.

Und schliesslich sind die Konstanzer Apotheken über eine Art Warnsystem miteinander verbunden, wie Hölzle ausführt: Fällt in einer Apotheke eine Fälschung auf, werden alle anderen sofort darüber informiert.