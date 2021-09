Gewalt und Ausschreitungen auf Klein Venedig in Konstanz

Konstanz «Die Art der Eskalation macht betroffen»: Das sagen die Verantwortlichen zu den Problemen auf dem Areal Klein Venedig In Klein Venedig kam es am Wochenende zu erneuten Auseinandersetzungen. Die Betreiber und die Stadt wollen die Situation verbessern – doch konkrete Pläne liegen noch keine auf. Timm Lechler Jetzt kommentieren 22.09.2021, 16.35 Uhr

Auf Klein Venedig kam es zu Auseinandersetzungen. Bild: Donato Caspari

Das Konstanzer Areal Klein Venedig entwickelt sich zum Brennpunkt. Nachdem die Lage bereits Anfang September problematisch wurde, eskalierte sie am vergangenen Wochenende erneut. Die Bilanz der Polizei: Unter den 500 Besuchern kam es am Freitagabend zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen sowie zu Diebstählen, Brandstiftung und wohl auch zu sexueller Belästigung. Vier Menschen seien im Zuge der Taten festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten verwiesen am Ende rund 300 Menschen des Geländes, bei zehn Personen mussten die Beamten laut der Mitteilung leichte Gewalt anwenden. Dabei sei ein Polizist leicht verletzt worden.

Konsequenzen für 2022 vorgesehen

Tatjana Deggelmann, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, sagte am Dienstag auf Anfrage, dass der Beamte seinen Dienst weiter verrichten könne. Opfer der vermeintlichen sexuellen Belästigung hatten sich bis Dienstag nicht gemeldet. Die Ermittlungen wegen der Diebstähle würden aktuell laufen – und auch die Vernehmungen zu den Körperverletzungsdelikten fänden derzeit statt.

Tino Schumann vom Gasthaus Adler in Allmannsdorf, der die Verpflegungsstände an der Strandbar Sandperle auf dem Gelände betreibt, will Konsequenzen aus der Situation ziehen – allerdings wohl erst für das kommende Jahr. «Wir öffnen dieses Wochenende das letzte Mal und werden danach mit den Projektbeteiligten Feedbackgespräche führen», so Schumann. Für ihn scheint allerdings eines offensichtlich: «Dass es nicht so bleiben kann wie in diesem Jahr und an einigen wichtigen Stellen unbedingt nachgearbeitet werden muss, liegt auf der Hand», so der Gastronom.

Was er damit allerdings genau meint, sagt er nicht. Man wolle hier nicht vorgreifen und werde das Projekt am kommenden Samstag regulär beenden. Erst dann werde man gemeinsam mit den Beteiligten ein Konzept für das kommende Jahr erarbeiten. Eines stellt Schumann aber auch im Namen seines Geschäftspartners Kay Brüggemann von Bonanza-Events klar:

«Wir lehnen Gewalt, Gesetzesübertritte und Randale ab, sehen jedoch auch Bedarf an Freiraum und versuchen, beides 2022 in einer positiven Form zu verbinden.»

Positive Bilanz trotz Gewalt und Polizeieinsätzen

Die Stadtverwaltung scheint von der zunehmenden Gewalt in der letzten Zeit überrascht. Ulrich Hilser, Pressesprecher der Stadt, sagt: «Die Art und Dimension der Eskalation an den vergangenen beiden Wochenenden macht dennoch betroffen, da ein tolles Freizeitangebot missbraucht wird.» Die Situation werde im Herbst und Winter analysiert und die Verwaltung werde in Zusammenarbeit mit den anderen Parteien und der Polizei entsprechende Konsequenzen und Massnahmen ergreifen. Auch er hüllt sich in Schweigen, wie genau reagiert werden soll.

Die Bilanz für das laufende Jahr fällt laut der Stadtverwaltung aber trotz der notwendigen Polizeieinsätze der vergangenen Wochen überwiegend positiv aus. «Generell ist es gelungen, unter anderem mit der ‹Sandperle› auf Klein Venedig einen attraktiven Raum zu gestalten, der von einer Vielzahl an Personen gerne angenommen wird», so Hilser. Ausserdem sei es gelungen, andere Brennpunkte – wie das Schänzle-Areal oder den Herosépark – zu entlasten. Insofern könne ein positives Fazit gezogen werden. «Trotzdem zeigen die Entwicklungen der letzten Wochen, dass sich Probleme von den anderen Hotspots ebenfalls dorthin verlagerten und teils neue Probleme und Dimensionen hinzukamen», räumt der Pressesprecher der Verwaltung ein.

Für Michael Maier, Chef der Sicherheitsfirma City Watch Security, die im Auftrag der Stadt Kreuzlingen für Ordnung im Seeburgpark auf der anderen Seite der Kunstgrenze sorgt, stellt sich die Situation derweil klar dar. «Das Pilotprojekt funktioniert so nicht», sagt Maier.

«Bei tausend Leuten muss so etwas geführt werden. Sonst gibt es nur Auseinandersetzungen.»

Er ist sich sicher, dass man dort einen Sicherheitsdienst brauche, ansonsten sei die Situation nicht kontrollierbar. Zwar leiste der Ordnungsdienst, mit dem die Kreuzlinger Beamten auch im Austausch seien, eine gute Arbeit, doch Klein Venedig sei nur eine Baustelle von vielen.

Maier hat bereits einige Verbesserungsvorschläge, beispielsweise zu den Toiletten – denn er hält den Toilettenwagen am Areal für ein blosses Provisorium. Dieses würde für diese Massen an Menschen nicht ausreichen. Und dieser Umstand werde zusehends auch zum Schweizer Problem, so kämen die Partygäste auch verstärkt über die Grenze, um ihr «Geschäft zu verrichten». Für ihn ist klar: Die Stadt Konstanz müsse reagieren, um die explosive Stimmung vor Ort zu entschärfen.

Die «Sandperle» Die Strandbar auf dem Areal Klein Venedig wurde im Sommer 2021 eröffnet und bietet eine 15 mal 35 Meter grosse Sandfläche, ausgestattet mit Liegestühlen und einer Strandbar. Entstanden war die Idee zum parteiübergreifenden Projekt im Konstanzer Präventionsrat, realisiert wurde sie von Kay Brüggemann von Bonanza-Events und Tino Schumann vom Gasthaus Adler in Allmannsdorf. Die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) und damit die Stadtverwaltung, ist ebenfalls an dem Projekt beteiligt. Laut einer Pressemitteilung vom Juli diene das Freizeitareal als Entlastung von bestehenden Treffpunkten mit hohem Menschenaufkommen, wie dem Schänzle und dem Herosépark. (tle)