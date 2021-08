Schweizer Einkaufstouristen fehlen noch

Konstanz «Derzeit liegt das Niveau ungefähr 50 Prozent unter dem vor Corona»: Zollämter von Konstanz bis Bad Säckingen verzeichnen weniger Ausfuhrscheine Der Einkaufstourismus kommt nur zögerlich in Gang: Es fehlen immer noch Kunden aus der Schweiz. Ein Grund sei die Verunsicherung wegen Corona. Doch wenn man die Statistik betrachtet, gibt es schon länger einen Rücklauf bei den Ausfuhrscheinen. Marcel Jud 17.08.2021, 05.30 Uhr

Einkaufen mit Maske: Grenzgänger am ersten Einkaufswochenende nach den Coronalockerungen in Konstanz. Bild: Donato Caspari (20.06.2020)

Der Einkaufstourismus aus der Schweiz ist seit Anfang Juli in voller Stärke zurück: Zu diesem Schluss kommt, wer sich die von Monitoring Consumption Switzerland veröffentlichten Zahlen anschaut. Das Forschungsprojekt erhebt die Debitkarten-Transaktionen von Schweizern in Deutschland.

Aussagen von Konstanzer Händlern liessen jedoch bereits vor einem Monat Zweifel aufkommen, ob diese Schlussfolgerung richtig ist. Denn die Debitkarten-Erhebung erfasst keine Bargeldzahlungen. Und laut Konstanzer Händlern fehlten Mitte Juli noch immer rund 20 bis 30 Prozent der Schweizer Kunden im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten.

Abfertigungszahlen steigen seit Mai wieder

Dass der Schein trügt, belegen jetzt auch Zahlen des Hauptzollamts Singen zu den Ausfuhrscheinen, den Grünen Zetteln. Dank denen bekommen Schweizer die Mehrwertsteuer auf in Deutschland gekaufte Produkte zurückerstattet. Seit Mai stiegen die Abfertigungszahlen im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts zwar wieder, erklärt Pressesprecher Mark Eferl. Aber sie hätten – Stand 5. August – das Niveau vor Beginn der Coronakrise immer noch nicht erreicht. Eferl sagt:

«Derzeit liegt das Niveau ungefähr 50 Prozent unter dem vor Corona.»

Aufgrund der Coronamassnahmen zögern die Einkaufstouristen mit einem Besuch im Nachbarland. Bild: Donato Caspari (20.06.2020)

Genaue statistische Zahlen zur Anzahl Grüner Zettel veröffentlicht die Zollverwaltung während des Jahres keine. Aber die Abfertigungszahlen der Vorjahre machen deutlich, dass der Einkaufstourismus nach Beginn der Coronapandemie 2020 stark eingebrochen ist: Die Zollämter entlang der Grenze von Konstanz bis Bad Säckingen fertigten 57 Prozent weniger Ausfuhrscheine ab als im Vorjahr. «Die Gründe dieses Rückgangs sind zum einen der Einführung der Bagatellgrenze zum Jahresbeginn 2020 und zum anderen den Grenzschliessungen beziehungsweise den verschärften Corona-Einreisebeschränkungen geschuldet», sagt Eferl.

Rückgang ist nicht alleine Coronas Schuld

Die Zahlen des Hauptzollamts zeigen aber, dass die Anzahl abgefertigter Ausfuhrscheine in den Zollämtern an der Grenze zur Schweiz bereits seit 2016 leicht zurückgegangen ist. Darauf weist auch Claudius Marx hin, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. Marx bestätigt, dass die Einkaufstouristen aus der Schweiz noch nicht voll zurückgekehrt sind. Er betont aber zugleich:

«Man muss auch wissen, dass es schon vor Corona einen leichten Rückgang gab.»

Und dann sei zusätzlich die Bagatellgrenze Anfang vergangenen Jahres gekommen. Seither wird Schweizern die Mehrwertsteuer nur noch dann zurückerstattet, wenn sie für mehr als 50 Euro einkaufen. Auch ohne Corona würde der Handel wohl nicht mehr die Spitzenwerte von vor einigen Jahren erreichen.

Die Bagatellgrenze Zum Jahresbeginn 2020 ist eine Bagatellgrenze von 50 Euro eingeführt worden. Zunächst war ein Betrag von 175 Euro im Gespräch, das wäre der in der EU erlaubte Höchstwert gewesen. Dieser Vorschlag des Bundesrechnungshofes scheiterte aber an Bundestag und Bundesrat. Die nun geltende Bagatellgrenze von 50 Euro soll bis zur Einführung des digitalen Ausfuhrkassenzettels bestehen bleiben. Wann dieser kommt, steht allerdings noch nicht fest. Denn bislang fehlen die Erfahrungen zur Bagatellgrenze, da Coronapandemie und Grenzschliessungen den Realbetrieb ausgebremst haben. (jus)

Grenze: 50 Euro. Die Bagatellgrenze wurde anfangs 2020 eingeführt. Bild: Reto Martin (16.01.2020)

«Hüben wie drüben» setze zudem der Onlinehandel dem stationären Handel zu, sagt Marx. Der IHK-Hauptgeschäftsführer ist dennoch zuversichtlich, dass sich die Situation für den Handel weiter erholen wird. Denn auf absehbare Zeit würden sich die wichtigsten vier Pfeiler, auf denen der Einkaufstourismus ruht, nicht gross verändern: «Das unterschiedliche Preisniveau und Einkommensniveau sowie der Wechselkurs und die Umsatzsteuerrückerstattung» – diese Punkte seien wesentlich, so Marx.

Dass diese Erholung noch auf sich warten lässt, liegt für Marx unter anderem an einer Verunsicherung unter Schweizer Kunden. Aufgrund der sich ständig ändernden Coronaregeln in Deutschland. Er sagt: «Das führte dazu, dass viele nicht wussten, was ihnen blüht, wenn sie über die Grenze gehen.»

Daniel Hölzle sieht in den Coronamassnahmen ebenfalls einen Grund dafür, dass mancher Schweizer noch zögert, wieder in Konstanz einzukaufen. Laut dem Vorsitzenden der Konstanzer Händlervereinigung Treffpunkt geht man derzeit davon aus, dass sowohl in Konstanz als auch branchenübergreifend noch immer etwa 25 Prozent weniger Umsatz generiert werde als 2019. «Vor allem in Konstanz ist das Einkaufserlebnis durch die Maskenpflicht und Ähnliches noch immer etwas getrübt», sagt Hölzle. Denn nach Konstanz gingen viele Schweizer nicht nur zum Einkaufen, sondern würden dies mit einem Ausflug verbinden.