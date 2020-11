Konkurs und Krebs: Von der Thurgauer Unternehmerin Beatrice Werhahn erscheint posthum ein Tagebuch über die Zeit nach ihrem Fall Drei Jahre nach ihrem Tod erscheint ein Buch der ehemaligen Raichle-Chefin. Es war ihr letzter Wunsch. Es geht um Gift, Geld und Beziehungen in der Cüpli-Gesellschaft. Ida Sandl, Hana Mauder 14.11.2020, 05.30 Uhr

Da war ihre Welt noch in Ordnung: Beatrice Werhahn, strahlend schön, auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1991. Bild: Getty Images

Sie war glamourös, schön und reich: Beatrice Werhahn hatte alles, was Titelseiten lieben. Und sie war in den 90er-Jahren eine der wenigen Frauen an der Spitze eines grossen Unternehmens. Dann ging die Kreuzlinger Skischuhfabrik Raichle Konkurs. Chefin Werhahn musste sich wegen Gläubigerschädigung vor Gericht verantworten. Jene Gesellschaft, die sie vorher gefeiert hatte, liess sie fallen wie eine heisse Kartoffel.

Knapp drei Jahre nach ihrem Tod erscheint jetzt ein Roman in Ich-Form. Titel: «Wofür es sich zu kämpfen lohnt.» Darin beschreibt Beatrice Werhahn ihr Leben nach Raichle. Ein Leben, von dem die Öffentlichkeit nur noch wenig erfahren hat. Abgespielt hat es sich zwischen Salenstein und Florida – nach dem Konkurs hatte sie Zeit für die Familie und ihre Hobbys: Golfen und Malen.

Das Buch. Bild: Reto Martin

Das Buch öffnet einen Blick in die Welt der Reichen, doch die Idylle fehlt. Die Geschichte würde genug Stoff für einen Hollywood-Krimi abgeben. Beatrice Werhahn erzählt von ihrer mysteriösen Krankheit, deren Ursache zu spät entdeckt worden sei, von Betrug, Misstrauen und einem schrecklichen Verdacht. Herausgebracht haben das Tagebuch Werhahns beide Töchter. Sie erfüllten damit den letzten Willen ihrer Mutter (mehr dazu weiter unten).

Nach der Raichle-Pleite rechnet sie öffentlich mit den Banken ab

Ein Tagebuch-Roman von Beatrice Werhahn, das klingt ein wenig nach einem Déjà-vu. Denn Beatrice Werhahn hat schon einmal ein Buch geschrieben, auch eine Art Tagebuch. 1995 erschien «Banken gegen Raichle». Darin schrieb sie sich ihre Enttäuschung von der Seele.



Herausgekommen war eine schonungslose Abrechnung mit den Kreditgebern, die Raichle im entscheidenden Moment im Stich gelassen und damit die Pleite verschuldet hätten. Hohe Bankiers und Wirtschaftsleute werden in Werhahns Werk mit Namen genannt. Die «Schweizer Illustrierte» spricht von «pikanten Details über das Verhalten mächtiger Herren», die das Buch öffentlich mache.



Titelseite der Schweizer Illustrierten. Bild: PD

Es verkauft sich gut, doch die damalige Wirtschaftselite nimmt so etwas nicht ungestraft hin. Beatrice Werhahn wird in der Schweiz zur Persona non grata. Die Medien stossen sie vom Sockel, sie gilt plötzlich als selbstherrlich und arrogant. Man wirft ihr vor, sie zeige zu wenig Mitgefühl für ihre ehemaligen Büezer. Geschäftsfreunde distanzieren sich öffentlich. Politiker, die sich zuvor mit ihr geschmückt hatten, gehen auf Distanz. Zu selbstbewusst, unbescheiden und zu unbeugsam erscheint Beatrice Werhahn für das Frauenbild der 90er-Jahre.

Nach einem langjährigen Feldzug durch die Gerichte, spricht das Bundesgericht Werhahn 2005 vom Vorwurf der Gläubigerschädigung frei. Der Makel ist zwar beseitigt, doch auch das bringt sie nicht zurück in die Schweizer Society.

Der Arzt findet Spuren von Arsen in ihren Haaren

Beatrice Werhahn zieht sich daraufhin ins Privatleben zurück. Glücklich wird sie auch dort nicht, wie ihr Tagebuch-Roman zeigt. Das Buch schildert die fatale Beziehung zu einem Mann und die kräftezehrende Loslösung von ihm. Es ist die ganz persönliche Sicht der Society-Lady auf die Ereignisse, sehr emotional, teils sogar intim. Sie schreibt, was die meisten Menschen wohl wirklich nur ihrem Tagebuch anvertrauen würden.



Die Unternehmerin mit ihren Töchtern Geraldine und Patricia. Bild: PD

Es geht um Gift. Sie unterstellt einem ihrer Partner, er hätte sie töten wollen, um an ihr Geld zu kommen. Kleine Dosen Arsen soll er ihr über längere Zeit in den Kaffeerahm gemischt haben. Das sind schwere Vorwürfe – ohne Beweise. Bewusst lässt der Verlag offen, wo hier die Grenze verläuft zwischen Fiktion und dem, was tatsächlich passiert ist und was nicht. «Ein Tagebuch-Roman einer Unternehmerin» lautet deshalb auch der Untertitel. Ausser dem Namen der Autorin sind sämtliche Personen, die im Buch vorkommen, anonymisiert.



Ihren Verdacht belegt Beatrice Werhahn mit ihrem Gesundheitszustand, der sich ständig verschlechtert, ohne dass ihre Ärztin eine Ursache dafür findet. Erst ein anderer Arzt, der sie untersucht, will entdeckt haben, warum sie schwächelt: «Sie haben Arsen in ihren Haaren.» Der Knoten löst sich. Gift habe ihre Krebserkrankung ausgelöst. Der Arzt startet ein Entgiftungsprogramm und tatsächlich sei es ihr nach und nach wieder besser gegangen.



Sie folgt dem Rat von Astrologinnen

Manches im Buch ist schwer nachvollziehbar. Warum lässt sich eine intelligente, gebildete Frau, die sich alles leisten kann, derart erniedrigen? Warum trennt sie sich nicht von diesem Mann? Sie erklärt es mit ihrer Erziehung, die ihr beigebracht habe, dass man nicht einfach davon laufe. Ausserdem habe die Krankheit ihre sämtlichen Kräfte beansprucht.



Zwischen den Zeilen erscheint das Bild einer Frau, die sich zu oft mit den falschen Menschen umgibt und die viel zu lange in Situationen verharrt, die ihr nicht guttun. Da ist nicht nur der untreue Partner. Die Ärztin, der sie jahrelang vertraut, spielt ihren Gesundheitszustand trotz heftiger Beschwerden herunter:

«Du wirst alt, das ist alles.»

Sie speist sie mit Tabletten ab, die nichts bewirken und verweigert ihr Untersuchungen, die Klarheit bringen könnten. Werhahn lässt sich von ihr weiterhin behandeln, dabei sind ihr die Beschwichtigungen eigentlich nicht mehr geheuer. Sie folgt dem Rat von Astrologinnen, obwohl ihr Bauchgefühl ihr etwas anderes sagt.



Wer einen Beleg dafür sucht, dass Geld allein nicht glücklich macht, dem sei das Buch empfohlen. Echte Freunde, so scheint es, sind in der Welt der Superreichen rar gesät. Eher erscheint dieser von aussen so schillernde Kosmos als Schlangengrube, in der Missgunst und Verrat lauern. Trau, schau wem.



Der Text erfüllt keinen literarischen Anspruch. Die Sprache ist die eines Tagebuchs, einfach, ungekünstelt. Die Form spielt keine Rolle, wichtig sind die Emotionen. Berührend ist der Text, wenn Werhahn von ihren beiden Töchtern erzählt. Dann legt sie gesellschaftliche Konventionen und ihren Schutzpanzer ab, ist einfach nur Mutter.



Das Tagebuch endet mit der Hoffnung auf ein Happy End in der Wahlheimat Florida. Im Leben war das nicht so. Da setzt der Tod den Schlusspunkt unter alles, was war oder noch hätte sein können. 2017 kommt der Krebs zurück. Beatrice Werhahn stirbt mit 68 Jahren. Am Ende bleibt ein Versprechen. Und das ist jetzt erfüllt: Das Buch liegt nun auf dem Tisch.



Das sagt Tochter Geraldine Werhahn: «Meine Mutter war ein Social Butterfly»

Geraldine Werhahn mit dem Buch ihrer Mutter. Bild: Reto Martin

Die Töchter der ehemaligen Raichle-Chefin Beatrice Werhahn erfüllten den letzten Wunsch ihrer verstorbenen Mutter und veröffentlichen deren Tagebuch-Roman «Wofür es sich zu kämpfen lohnt.» Geraldine Werhahn studierte an der ETH in Zürich und später in Oxford. Ihre Doktorarbeit widmete die 35-jährige Zoologin den Wölfen im asiatischen Hochland. Sie verbringt dabei viel Zeit in Zelten und unter freiem Himmel.



Sie geht mit ihrem Partner hart ins Gericht



Aber sie hat eine wichtige Aufgabe, die sie aus dem stillen Winkel hervorholt: «Wir haben unserer Mutter versprochen, ihr Tagebuch nach ihrem Tod zu veröffentlichen.» Mit «wir» meint die in Salenstein aufgewachsene Wissenschaftlerin ihre ältere Schwester Patricia sowie eine enge Freundin der Familie. Seit dem Spätsommer liegt der Tagebuch-Roman in den Buchläden. Die ehemalige Raichle-Chefin geht darin auf 259 Seiten mit dem Frauenbild ihrer Zeit und einem ihrer Partner hart ins Gericht.



«Meine Mutter war ein Social Butterfly», erzählt Geraldine Werhahn. «Sie wollte gesellschaftlich mit dabei sein.» Für die Töchter kein leichter Rückblick. «Wir haben lange nicht realisiert, wie schlecht es unserer Mutter damals ging. Sie litt unter Krämpfen. Haarausfall. Ein Schleier legte sich um ihren so sprühenden und wachen Geist.»

Der Mutter fehlte bald die Kraft für einen Kampf



Auch vor den Kindern wurde der schöne Schein, so gut es ging, gewahrt. «Wir bekamen zwar mit, wie oft er sie betrogen hat, und rieten ihr immer wieder zur Trennung.» Aber das sei nur die Spitze des Eisberges: Es ging um Manipulation und das familiäre Vermögen.

«Für einen weiteren Kampf vor Gericht fehlten meiner Mutter die Kraft und eindeutige Beweise.»

Gift habe – so die Autorin – die spätere Krebserkrankung ausgelöst. «Für uns war dieser Mann ein teures Accessoire im Leben unserer Mutter», erinnert sich Geraldine. Ein Charmeur in einer sorgfältig gepflegten Collage, dessen Glanz und Glitzer langsam zu Staub zerfällt. Die beiden Werhahn-Töchter haben ihren Vater sehr früh verloren. Umso inniger knüpften sie eine Bindung zur Mutter.



Natürlich öffnet der Familienname heute die Tür zur Leserschaft. Der Kontakt zum Elfundzehn-Verlag entstand über eine benachbarte Autorin in Florida. Geraldine Werhahn brachte das Manuskript in die Schweiz – und mit nur wenigen Anpassungen ging es in den Druck. «Meine Mutter hat das Schreiben geliebt.»



Kein Racheakt, sondern ein Neuanfang



Der Tagebuch-Roman sei kein später Racheakt. «Er handelt vom Neuanfang.» Davon, auch in der dunkelsten Stunde die Schönheit der kleinen Dinge zu entdecken. «Meine Mutter hat mich gelehrt, immer meinem Herzen zu folgen», sagt die Zoologin. «Das hat mich stark gemacht. Privat und beruflich.» Aber auch vorsichtig: «Ich schaue mir die Menschen und was sie tun sehr genau an.»



Für Geraldine Werhahn ist es Zeit, den Roten Faden ihrer eigenen Geschichte wieder aufzunehmen: Sie pendelt zwischen der Schweiz, Florida und Asien für Familie und Forschung. Die engagierte Wolfsexpertin meint:

«Es sind die Worte meiner Mutter, wir sind nur die Vermittlerinnen.»

Das Buch soll helfen, Menschen in schlimmen Situationen Mut zu machen. «Weil es sich tatsächlich zu kämpfen lohnt.»

Hinweis: «Wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ein Tagebuch-Roman einer Unternehmerin», Verlag Elfundzehn in Zürich, 259 Seiten.