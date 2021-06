Bichelsee-Balterswil: 21-Jähriger zieht in den Gemeinderat ein

Kommunalwahlen Der Junge triumphiert: In Bichelsee-Balterswil zieht der 21-jährige Dario Holenstein in den Gemeinderat ein Der 21-jährige Bichelseer hat sich gegen seinen 74-jährigen Kontrahenten Paul Widmer durchgesetzt und den Sprung in die Kommunalpolitik geschafft. Er ersetzt Regula Meile im Gemeinderat und wird aller Voraussicht nach ihr ehemaliges Ressort Tiefbau inne haben. Miguel Lo Bartolo 13.06.2021, 18.12 Uhr

Gemeindepräsident Christoph Zarth, Wahlsieger Dario Holenstein und Kontrahent Paul Widmer. Bild: Miguel Lo Bartolo

«Der Junge hat das Rennen gemacht», sagt der Bichelseer Gemeindepräsident Christoph Zarth beim Wahlapéro vom Sonntagnachmittag. Dario Holenstein hat den Einzug in den Gemeinderat geschafft. 476 Stimmen gingen an den 21-Jährigen, deren 300 an seinen 74-jährigen Kontrahenten Paul Widmer. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 44 Prozent.