Streitgespräch zur Frauenfelder Parkplatzabstimmung

Kommunale Volksabstimmung Zwischen Zwängerei und Überangebot: Streitgespräch zur Frauenfelder Abstimmung über 50 öffentliche Tiefgaragen-Parkplätze Am 26. September entscheidet das Frauenfelder Stimmvolk, ob sich die Stadt für 1,75 Millionen Franken 50 öffentliche Parkplätze in der Tiefgarage des neuen Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus sichern soll. Die Gemeinderäte Sandro Erné (FDP) vom Ja-Komitee und Michael Pöll (Grüne) vom Nein-Komitee kreuzen verbal die Klingen. Mathias Frei Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hinter dem Regierungsgebäude, wo der Regierungsgebäude-Erweiterungsbau inklusive Parkhaus zu stehen kommen soll: Michael Pöll, Gemeinderat Grüne, als Gegner der Parkplatzvorlage mit dem Befürworter und FDP-Fraktionspräsident Sandro Erné. Bild: Tobias Garcia

Sandro Erné, wann waren Sie zuletzt mit dem Auto in der Frauenfelder Innenstadt auf Parkplatzsuche?

Sandro Erné: Vergangene Woche. Meistens wenn Markt ist auf der Promenade. Aber ich komme ja zum Glück von hier und kenne darum auch noch ein paar Parkplatz-Geheimtipps.

Aber man muss suchen?

Erné: Ja, vor allem in der Altstadt.

Die 50 öffentlichen Parkplätze unter dem Regierungsgebäude-Erweiterungsbau braucht es also?

Erné: In Zukunft definitiv. Das ist auch aus der Abstimmungsbotschaft ersichtlich. Darum heisst unser Ja-Komitee «Chance nutzen». Das Thurgauer Stimmvolk hat den Erweiterungsbau deutlich angenommen. Darum hat sich der Stadtrat überlegt: «Gut, es wird auch eine Tiefgarage gebaut, an zentralster Lage. Und wenn man schon die Parkplätze unter den Boden verlagern will, dann ist das für die Stadt die Gelegenheit, vor allem, wenn man einen Partner wie den Kanton hat.» Und letztlich ist diese Vorlage ein reines Finanzgeschäft. Es gibt dafür ein zweckgebundenes Kässeli. Wir wissen nicht, wann dafür die nächste Gelegenheit kommt.

Michael Pöll, das bedeutet, dass die Gegner Frauenfeld eine Chance verbauen?

Michael Pöll: Wenn man das Ziel hat, möglichst viele leere Parkplätze anzubieten, dann ist diese Vorlage die perfekte Chance. Wenn man sich aber mal überlegt, was man mit diesem zweckgebundenen Geld sonst noch machen könnte, dann gibt es ungleich bessere Chancen. Denn jetzt sind das verlorene 1,75 Millionen Franken. Ich wundere mich sowieso, wie unkritisch das Ja-Komitee mit diesem Geld umgeht. Es gibt keine Bedürfnisabklärung. Symptomatisch ist, dass in dieser Botschaft und in jener zum Altstadt-Parkhaus quasi der identische Satz enthalten ist: «Es entspricht einem Bedürfnis von Gewerbetreibenden und Anwohnenden.» Schon damals hat man offensichtlich keine Bedürfnisabklärung gemacht. Wir haben schon mehrmals nachgefragt, ob wir wirklich so viel Gewerbe im Stadtzentrum haben, das Parkplätze braucht. Aufgrund unser riesigen Zahl an Parkplätzen müssten wir verglichen mit anderen ähnlich grossen Städten zehnmal mehr Gewerbe im Stadtzentrum haben. Wir haben immer gesagt: Zeigt uns das Bedürfnis auf, und wir sagen Ja.

Das Modell des Erweiterungsbaus, links das bestehende Regierungsgebäude. Bild: Andrea Stalder

Wofür kann man das Geld besser einsetzen?

Pöll: Etwa für die geplante Tiefgarage auf dem Oberen Mätteli für den Markt Thurgau. Dort wird man dieses Geld brauchen.

Erné: In diesem Punkt sind wir uns einig, dass wir auch dort Geld brauchen. Genau dafür haben wir in dieser Spezialfinanzierung, die momentan mit sechs Millionen Franken gefüllt ist. Ich bin auch für flankierende Massnahmen, zum Beispiel ein Parkleitsystem. Wie gesagt: Es hat Geld in diesem Kässeli, und es kommt regelmässig neues Geld rein. Noch zur Kritik, wir seien zu unkritisch: Wir schauen im Gegenteil genau hin, woher dieses Geld kommt. Nämlich von den Nutzerinnen und Nutzern der öffentlichen Parkplätze. Dann ist das auch richtig, dass man damit unterirdische Parkplätze baut. Auch die Ersatzabgaben für fehlende Parkplätze bei Neubauten sind zweckgebunden. Das ist keine Steuer. Für uns ist wichtig, ob etwas verursachergerecht ist. Und das ist in diesem Fall definitiv so.

Pöll: Es sind keine Steuergelder, aber grossteils Gelder von Leuten, die in Frauenfeld Steuern zahlen.

Erné: Aber auch von Leuten von ausserhalb. Wer in Frauenfeld parkieren will, soll auch die Infrastruktur mitfinanzieren.

Pöll: Aber letztlich ist es Geld der öffentlichen Hand, wozu wir als Gemeinderat angehalten sind, es sinnvoll einzusetzen. Bei dieser Vorlage ist mir die Sinnhaftigkeit aber einfach verloren gegangen. In Olten hat man kürzlich ein Parkleitsystem eröffnet, das 1,71 Millionen gekostet hat. Und dann hat man nur noch gut 4,5 Millionen in der Spezialfinanzierung. Die Tiefgarage auf dem Oberen Mätteli wird aber einiges kosten.

Erné: Aber wenn man diese Parkplätze im Regierungsgebäude-Erweiterungsbau ablehnt, sind sie nicht da. Dann hat man ein Parkleitsystem, aber keine Parkplätze.

Aber eigentlich hat es genug Parkplätze in der Innenstadt?

Erné: Schauen wir doch mal, was in naher Zukunft passiert. Schon bevor die Arbeiten für den Erweiterungsbau starten, verschwinden eben dort rund hundert Parkplätze. Und das für sicher zwei Jahre. Jetzt können Kantonsangestellten mit dem ÖV zur Arbeit kommen. Oder sie nutzen das Altstadt-Parkhaus. Egal also, was der Stadtrat mit den oberirdischen Parkplätzen plant: Es braucht unterirdisch eine gewisse Flexibilität. Und der Stadtrat will ja oberirdisch abbauen respektive verlagern. Man ist bei einem Saldo-Minus bei den Parkplätzen, obwohl die Bevölkerung wächst. Man hat nie Parkplätze ausgebaut. Während der Bauzeit wird es garantiert kaum noch freie Parkfelder geben, auf der Promenade sowieso nicht und auch nicht im Altstadt-Parkhaus.

Pöll: Wir haben beim Stadtrat betreffend Auslastung der Innenstadt-Parkplätze nachgefragt – und sind erschrocken. Da hat man an neun einzelnen Tagen ein wenig geschaut. Wir dagegen haben einen Monat lang systematisch die Belegung erhoben, zwei- bis dreimal pro Tag.

Blick ins öffentliche Parkgeschoss im Parkhaus Altstadt. Bild: Andrea Stalder

Was ist dabei rausgekommen?

Pöll: Wir sind auf andere Zahlen gekommen. Erstaunlich ist, dass sogar an einem Samstag mit Markt auf der Promenade und einem belegten Parkplatz zwischen Kantonsbibliothek und Obergericht wegen eines Freilichttheaters immer noch 25 Parkplätze im Altstadt-Parkhaus frei sind. Die geforderte Elastizität ist also vorhanden, auch während der Bauzeit hinter dem Regierungsgebäude. Man muss kein Überangebot schaffen, vielmehr ist es schon vorhanden. Oder vielleicht gehen die Kantonsangestellten ja dann wirklich mit dem ÖV zur Arbeit. Wenn ich immer einen Parkplatz habe, warum soll ich dann mit dem ÖV fahren.

Erné: Ist es nun besser, wenn man den Verkehr kanalisiert oder wenn er sich sanft verteilt? Aber in diesem Fall wollen wir einfach den Stadtrat stützen, den Weg, oberirdische Parkplätze unter den Boden zu bringen, weiterzuverfolgen. Das ist ja auch im Richtplan festgehalten.

Pöll: Warum habt ihr uns dann nicht im Gemeinderat unterstützt. Wir haben ja nur einen konkreten Zeitrahmen für dieses Verlagern gefordert. Das waren alles nur leere Versprechen von euch.

Erné: Hier beginnt dann wohl diese Pattsituation, bei der keiner mehr dem anderen etwas gönnt.

Pöll: Doch. Wir haben im Gemeinderat Hand geboten.

Erné: Aber letztlich kam diese Vorlage im Rat mit einer Zweidrittels-Mehrheit durch. Ich verstehe nicht, dass man trotzdem das Behördenreferendum ergreifen muss. Der Konsens in Frauenfeld ist der, dass man die Parkplätze unter den Boden bringen muss. Was aber kein Freipass ist, um alle oberirdischen Parkfelder aufzuheben. Es gibt heute viele Fahrzeuge, die gar nicht in eine Tiefgarage fahren können. Fragen sie mal Gewerbetreibende.

Pöll: Wir hatten noch nie etwas gegen das Gewerbe oder Gewerbeanlieferungen.

Erné: Zuerst sollte man Alternativen schaffen, bevor man über einen möglichen oberirdischen Abbau diskutiert.

Zur besagten Gemeinderatssitzung: Man hätte mit einer verbindlichen Formulierung betreffend Abbau von oberirdischen Parkplätzen innert einer gewissen Frist das Behördenreferendum verhindern können.

Pöll: Das habe ich schon in der Kommission so vorgeschlagen. Für mich persönlich wäre dieser Kompromiss nicht optimal gewesen, aber ich hätte die Kröte geschluckt. Doch es fand eine Diskussionsverweigerung statt.

Ein Behördenreferendum ist legitim, aber man kann es auch als Zwängerei betrachten.

Erné: Ein Behördenreferendum ist ein Instrument, um doch noch eine teure Volksabstimmung herbeizuführen, auch wenn man mit den eigenen Anliegen nicht durchgekommen ist.

Beide Seiten waren einfach am «Toibele».

Pöll: Das in der Kommission vorgeschlagene Kompensationsgeschäft war bei uns in der Fraktion CH/Grüne/GLP nicht unumstritten. Aber wir wären darauf eingestiegen. Dabei muss man jedoch sehen: Die Anzahl Parkplätze in Frauenfeld ist abstrus hoch.

Erné: Es gab 2009 eine Erfassung aller Parkplätze. Damals kam heraus, dass es genügend Parkplätze gibt. Und seither wurde tendenziell nur noch abgebaut.

Pöll: Und im aktuellen Hintergrundbericht zum Gesamtbild ist zu lesen, dass es mehr als genug Parkplätze gibt.

Erné: 2009 gab es noch massiv mehr Parkplätze. Und gleichzeitig ist die Stadtbevölkerung im Schnitt jährlich um 1,1 Prozent gewachsen.

Pöll: Per Saldo sind im Nahbereich der Altstadt über 40 Parkplätze mehr vorhanden als 2009. Und die Auslastung des Altstadt-Parkhauses zeigt: Noch mehr braucht es nicht.

Das Behördenreferendum als Zwängerei, Michael Pöll?

Pöll: Das kann man so sehen. Die Fronten im Gemeinderat sind verhärtet. Wir sind der Meinung, dass die Bevölkerung hinter uns steht. Jetzt soll sie entscheiden, ob sie das Geld so ausgeben oder es in zukunftsträchtige Projekte investieren will.

Das ist auch eine Grundsatzdiskussion, wie Mobilität in Zukunft aussieht.

Erné: Das ist so.

Pöll: Es gibt immer mehr Leute in der Stadt, die kein Auto haben, auch in Frauenfeld.

Erné: Wir haben im Verhältnis immer weniger Parkplätze pro Kopf. Die Mobilität ist höher, die Leute werden älter, aber wollen weiterhin mobil bleiben.

Pöll: Da vergisst man die privaten Parkplatzanbieter. Wieso soll die öffentliche Hand diese Anbieter konkurrenzieren?

Hat der Gemeinderat Fehler gemacht, als man die 60 öffentlichen Parkplätze im privaten Altstadt-Parkhaus finanziert hat? Weil man dort die Tarife nicht selber bestimmen kann.

Erné: Wenn man selber über die Parkplätze entscheiden kann, wie im Fall der Vorlage zur Tiefgarage im Regierungsgebäude-Erweiterungsbau, hat man die Sicherheit, auch betreffend Tarifgestaltung.

Pöll: Wieso soll die öffentliche Hand günstige Parkplätze zur Verfügung stellen?

Erné: Damit der Bedarf gedeckt werden kann.

Hinter dem Regierungsgebäude soll der Erweiterungsbau zu stehen kommen, inklusive Parkhaus unter dem Boden. Bild: Tobias Garcia

Fakt ist, dass der Kanton die Tiefgarage sowieso baut, wie gross sie wird, ist aber die andere Frage. Soll die Stadt die 1,75 Millionen ausgeben, weil sie vorhanden sind?

Erné: Nein, es geht nicht darum, das Geld um des Geldes willen auszugeben. Vielmehr hat man Geld genau dafür geäufnet.

Pöll: Wir haben ein uraltes Abstellplatzreglement. Man schaue sich nur mal moderne Reglemente und deren Möglichkeiten an. Das geht bis zu Vergünstigungen für den ÖV. Das ist die Zukunft. Bei uns aber steht der Stadtrat bei der Reglementsrevision auf der Bremse.

Erne: Bleiben wir aber nun bei diesem Geschäft, nicht beim Abstellplatzreglement.

Sandro Erné, Sie sind der Meinung, dass man in Frauenfeld Geld schon dümmer ausgegeben hat? Und Sie, Michael Pöll, denken, dass man dieses Geld für Gescheiteres ausgeben soll?

Pöll: Das ist auf den Punkt gebracht.

Erné: Genau.