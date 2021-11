Herdern will Hauptstrasse in Lanzenneunforn komplett sanieren

Kommunale Abstimmung Gut Ding will Weile haben: In Herdern kommt für 1,28 Millionen Franken die Sanierung der Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn an die Urne Von 2016 datieren die ersten Planungen betreffend der Sanierung des Kreuzungsbereichs Hauptstrasse/Liebenfelserstrasse. Im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan Kehlhof und der geplanten Überbauung trat der Herdermer Gemeinderat mit dem Wunsch an den Kanton, den Sanierungsperimeter auszudehnen. Nun nimmt sich das kantonale Tiefbauamt der gesamten Lanzenneunforner Ortsdurchfahrt an. Mathias Frei 15.11.2021, 17.15 Uhr

Blick vom östlichen Ortseingang: die Hauptstrasse in Lanzenneunforn. Bild: Mathias Frei

2015 war es. Ein Postautofahrer fuhr bei der Lanzenneunforner Haltestelle an der Hauptstrasse eine Fussgängerin an. Diese hatte vor dem Fussgängerstreifen gewartet und war durch das ausschwenkende Heck des Busses getroffen worden. Dieser Vorfall war letztlich der Auslöser für die Gesamtsanierung der Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn, die am Sonntag, 28. November, an der Urne zur Abstimmung kommt. Die Herdermer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben über einen Kredit von 1,28 Millionen Franken zu befinden.

Wie der Abstimmungsbotschaft zu entnehmen ist, wurde aufgrund des besagten Unfalls entschieden, die beiden Haltebuchten an der Hauptstrasse zu schliessen und den Bus künftig auf der Strasse zu platzieren. Zudem verfügte der Kanton, dass der Fussgängerstreifen am gleichen Standort keine Berechtigung mehr habe und deshalb ersatzlos aufzuheben sei.

Ulrich Marti, Gemeindepräsident Herdern. Bild: Mathias Frei

«Der Gemeinderat erhob damals vorsorglich Beschwerde gegen diesen Entscheid beim Verwaltungsgericht, um ein Gesprächsfenster mit dem Tiefbauamt zu öffnen.»

Im Zuge dieser Gespräche habe man sich auf die Sanierung des Kreuzungsbereichs geeinigt, schreibt der Gemeinderat Herdern – «mit Erstellung eines Fussgängerübergangs, jedoch ohne Streifen».

Defizit von fast 200'000 Franken budgetiert Nebst dem Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn befindet das Stimmvolk an der Urne auch über den Voranschlag 2022. Der Gemeinderat rechnet bei einem Aufwand von 3,815 Millionen Franken mit einem Minus von 196'000 Franken. Damit ist das Defizit bei einem 120'000 Franken höheren Aufwand fast doppelt so hoch wie im Budget 2021. Gründe dafür seien die steigenden Kosten im Bereich Restfinanzierung Gesundheitskosten, sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege. Weiter liegen die budgetierten Steuereinnahmen unter dem Wert aus dem Voranschlag 2021. Und der Gemeinderat rechnet mit einem um zehn Prozent tieferen Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich. Nach der Senkung des Steuerfusses auf 57 Prozent im aktuellen Jahr soll dieser für 2022 unverändert bleiben. Die Nettoinvestitionen für das kommende Jahr liegen bei 1,062 Millionen (Budget 21: 1,658 Millionen). Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von 1,278 Millionen Franken. (ma)

Wegen neu gerechneter Erschliessung grösserer Sanierungsperimeter

Im Jahr 2016 gab es erste Planüberlegungen betreffend Gestaltungsplan Kehlhof am östlichen Ortseingang Lanzenneunforns und der entsprechenden Erschliessung. Der Gestaltungsplan wurde daraufhin aber wieder ad acta gelegt – bis 2019, als er wieder aufgenommen und bis auf Vorprojektbasis vorangetrieben wurde. Die Erschliessung, insbesondere die Elektrizität, sei komplett neu gerechnet worden. Seitens Gemeinderat kam deshalb der Wunsch an das kantonale Tiefbauamt auf, den Sanierungsperimeter auszudehnen.

«Verdankenswerterweise wurde diesem Ersuchen stattgegeben und aufgrund der veränderten Ausgangslage der Entscheid gefällt, von kantonaler Seite eine komplette Ortsdurchfahrtsanierung im Umfang von 1,8 Millionen Franken zu planen.»

So könnten Verbesserungen in Bezug auf Ortseingänge und Langsamverkehr berücksichtigt werden, heisst es in der Botschaft. Man dürfe getrost sagen: «Gut Ding will Weile haben.» Denn damit könnten vielfältige Problemstellungen nun in einem Aufwisch gelöst und dabei allseitig die vollen Synergien genutzt werden.

Gemeinde will 930'000 Franken in Werke investieren

Der Anteil von Politisch Herdern an der Strassensanierung beträgt 350'000 Franken. Weiter will die Gemeinde im gleichen Zug im Bereich der Wasserversorgung 320'000 Franken investieren, die Leitungen für Schmutzwasser (210'000.–) und Meteorwasser (30'000.–) sanieren sowie die Elektrizitätsanlagen bis zur Messstation Lanzenneunforn erweitern respektive ersetzen (370'000.–).

Am östlichen Ortseingang von Lanzenneunforn soll an der Ecke Hauptstrasse/Liebenfelsstrasse im Rahmen des Gestaltungsplans Kehlhof eine Überbauung entstehen. Bild: Donato Caspari

Für die geplante Investition will der Gemeinderat zum einen 200'000 Franken aus der Vorfinanzierung Sanierung Kantonsstrasse Lanzenneunforn/Herdern nehmen. Zum anderen ist mit Perimeterbeträgen für die Erschliessung der Kehlhof Überbauung in Höhe von 236'000 Franken zu rechnen. Die restlichen 844'000 Franken sollen über das Eigenkapital respektive die liquiden Mittel finanziert werden.