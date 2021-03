Kommentar Wahlmanipulation im Thurgau: Wieder einmal steht der Ruf des Kantons auf dem Spiel Die Thurgauer Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Wahlbetrug und fordert für den ehemaligen Stadtschreiber von Frauenfeld 15 Monate bedingt. Dass aber mit dem Abschluss der Ermittlungen keine neuen Informationen publik werden, deutet auf eine dünne Beweislage hin. Jetzt müssen vor dem Bezirksgericht Frauenfeld die Fakten auf den Tisch. Silvan Meile 26.03.2021, 19.48 Uhr

Die Thurgauer Staatsanwaltschaft klagt den ehemaligen Frauenfelder Stadtschreiber wegen «qualifizierter Wahlfälschung» an. Was schon lange gemunkelt wurde, ist eingetroffen. Der Beschuldigte soll an den Grossratswahlen vom März 2020 knapp hundert unveränderte Wahllisten der GLP vernichtet und durch solche der SVP ersetzt haben. Das Wahlresultat musste nachträglich korrigiert werden, die SVP einen Sitz an die GLP abtreten. Ein Skandal erster Güte. Politisch ist der Fall erledigt. Die juristische Aufarbeitung ist anspruchsvoller. Wieder einmal steht der Ruf des Kantons auf dem Spiel.