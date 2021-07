Wahlfälschung Frauenfeld: Urteil muss Verantwortliche aufrütteln

Kommentar Urteil zur Frauenfelder Wahlfälschung: Dieser Prozess muss auch die politisch Verantwortlichen aufrütteln Ralph Limoncelli, der ehemalige Stadtschreiber von Frauenfeld, wird wegen Wahlfälschung zu 12 Monaten bedingt verurteilt. Die Wahlorganisation in den Gemeinden sollte nun überprüft werden. David Angst 07.07.2021, 15.05 Uhr

Das Bezirksgericht Frauenfeld hat den ehemaligen Stadtschreiber Ralph Limoncelli am Mittwoch wegen Wahlbetrugs schuldig gesprochen. Bild: Andrea Stalder

Es sprach einiges gegen Limoncelli – offenkundig zu vieles. Allein schon die Tatsache, dass er sich mehrmals allein am Abstimmungsmaterial zu schaffen machte, war verdächtig. Im Verlauf der Untersuchung verstrickte er sich dann auch noch in widersprüchliche Aussagen. Bewiesen war damit aber noch nichts. Es gibt weder Zeugen noch Videoaufnahmen.

Letztlich musste das Gericht also beurteilen, wie aussagekräftig das Beweismaterial ist, welches die Staatsanwaltschaft vorlegte. Sprich: Wie stark deuten die Spuren und Auffälligkeiten der Wahlzettel auf eine nachträgliche Manipulation hin? Das Gericht hat sich in diesem Punkt von den Argumenten der Staatsanwaltschaft überzeugen lassen.

Auch nach diesem Urteil bleiben noch Fragen offen. Was keine der beteiligten Parteien erklären kann: Was genau geschah am 15. März 2020 im Wahlbüro? War es ein Versehen, dass GLP-Wahlzettel der SVP angerechnet wurden? Oder war schon da ein Betrüger am Werk?

Zu hinterfragen ist auch die Rolle der Staatskanzlei – aber auch anderer Beteiligter in den Tagen nach der Wahl. Es ist eine schöne Thurgauer Tugend, dass man einander kennt und vertraut. Aber müsste nicht in einem solchen Fall von Anfang an eine unabhängige Instanz die Nachzählung durchführen? Und fand es niemand in der Frauenfelder Stadtverwaltung verdächtig, dass der Stadtschreiber sich allein mit dem Wahlmaterial zurückzog? Es müssen ja einige Personen davon Kenntnis gehabt haben.

Der Prozess wird voraussichtlich ans Obergericht weitergezogen. Eines ist jetzt schon klar: Diese Affäre hat dem Vertrauen in den Staat geschadet. Wenn es daraus doch noch etwas Positives zu gewinnen gibt: Hoffentlich überprüfen nun möglichst viele Verantwortliche die Wahlorganisation in ihrer Gemeinde. Und zwar überall, nicht nur in Frauenfeld.