Kommentar Stadt Frauenfeld ist gut beraten, die Warnsignale für den finanzpolitischen Balanceakt richtig zu deuten Plus statt Minus, Millionengewinn statt Millionendefizit. Die Rechnung 2020 der Stadt Frauenfeld schliesst mit einem Überschuss von 2,15 Millionen Franken ab, 4,31 Millionen besser als budgetiert. Das gute Resultat und die stabile Lage sind aber mit Vorsicht zu geniessen, denn der Balanceakt wird schwieriger, gerade mit Corona. Samuel Koch 20.04.2021, 16.45 Uhr

Blick eines Gemeinderates in den Budget-Ordner der Stadt Frauenfeld. Bild: Reto Martin (Frauenfeld,

9. Dezember 2020)

Überraschend schwarz sind die Zahlen im Abschluss 2020 der Stadt Frauenfeld. Das budgetierte Minus hat sich in ein Plus verwandelt, und das erst noch nach Coronajahr 1. Zwar hat die Pandemie zu Mehrkosten und Ertragsausfällen geführt. Mit der grossen Kelle eingeschenkt haben deren Auswirkungen aber noch nicht. Unausweichlich sind sie trotzdem, etwa bei den Sozialen Diensten. Der Balanceakt des Stadtrates geht also weiter, bei zukünftig wohl noch unvorteilhafteren Bedingungen.