Kommentar Rücktritt nach Dauerquerelen in Steckborn: Viel zu späte Einsicht und mangelhafte Kommunikation Roman Pulfer legt sein Amt als Stadtpräsident von Steckborn noch vor der Hälfte der Legislatur nieder. Viel zu spät kommt seine Einsicht, dass er das Ruder nicht mehr herumreissen kann. Samuel Koch 26.04.2021, 16.15 Uhr

Stadtpräsident Roman Pulfer verkündet seinen Rücktritt. Bild: Andrea Stalder

Lange hat er eisern geschwiegen. Jetzt kündigt er am Montagmorgen spontan eine Medieninformation an, um seinen Rücktritt per Ende Mai zu verkünden. Der Abgang von Stadtpräsident Roman Pulfer nach nicht einmal zwei Jahren im Amt überrascht keineswegs, zu gross ist der vorliegende Scherbenhaufen im Unterseestädtchen.