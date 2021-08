Kommentar Raus aus der Anonymität für Mitglieder der Gruppe «Zukunft in Steckborn» Chaos um Ersatzwahl des Stadtpräsidiums in Steckborn: Die anonyme Gruppe «Zukunft in Steckborn» sucht trotz getaner Arbeit der Koordinationsgruppe mit zwei offiziellen Kandidaten nach weiteren Bewerbern. Sie schadet damit der Demokratie. Deshalb ist es höchste Zeit, dass die Mitglieder der Gruppe aus dem Schatten treten. Samuel Koch 21.08.2021, 05.18 Uhr

Der Turmhof: Wahrzeichen des historischen 3800-Einwohner-Städtchens am Untersee. Bild: Donato Caspari

Die Ersatzwahlen ums Stadtpräsidium im krisengeschüttelten Steckborn nehmen chaotische Ausmasse an. Im Vorfeld der Wahlen vom 26. September fordert eine anonyme Gruppe namens «Zukunft in Steckborn» mehr Kandidaten als die zwei, die auf der offiziellen Wahlliste. Sie sucht mit Stelleninseraten mit der offiziellen Adresse der Stadtverwaltung nach weiteren Kandidierenden, die sich jetzt prompt melden. Nebst der Kandidatur von Patrizio Fusco geistern am Untersee Namen weiterer Kandidierenden herum, die sich noch nicht aus der Deckung getraut haben.