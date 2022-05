TKB-Millionen: Gute Lösung dank Pragmatismus und Feingespür

Die eingesetzte Spezialkommission des Grossen Rates hatte eine vornehme Aufgabe: 127,2 Millionen Franken in gute Ideen zu investieren. Doch der Schein des Schönen trügt. Was auf den ersten Blick einfach und angenehm aussieht, kann sich in der Detailarbeit schnell in komplexe und unangenehme Fragestellungen wandeln.

Hans Suter 13.05.2022, 17.53 Uhr