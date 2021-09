Kommentar Frauenfelder Unvereinbarkeit: Ein Thurgauer Novum mit Folgen Das Ja zur Unvereinbarkeit für ein Doppelmandat des Frauenfelder Stadtpräsidiums mit einem Mandat im National- oder Ständerat wirkt sich unweigerlich auf die Qualität des Stadtpräsidiums aus. Denn der Fünfer und s’Weggli gibt es nicht mehr. Zudem müssen sich Anders Stokholm und die FDP Thurgau strategische Überlegungen machen. Samuel Koch 26.09.2021, 17.18 Uhr

Leute überqueren den Fussgängerstreifen vor dem Bundeshaus. Bild: Keystone/Alessandro Della Valle

Das Frauenfelder Stimmvolk verbietet dem Stadtpräsidium ab sofort per Gesetz, nicht mehr gleichzeitig an der Murg und an der Aare politisieren zu können. Das Resultat ist ein Novum im Thurgau, das als Schlusspunkt eines monatelangen Abstimmungskampfes des überparteilich abgestützten und hartnäckigen Pro-Unvereinbarkeit-Komitees steht.