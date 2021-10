Kommentar Das Steckborner Stimmvolk führt die Kandidatensuche der Ortsparteien ad absurdum Das Rennen um das Stadtpräsidium in Steckborn ist entschieden. Mit der Wahl von Roland Toleti bleibt allerdings ein fader Beigeschmack. Denn der 58-jährige Personalberater aus Eschlikon hat sich erst auf Inserate einer zweifelhaften anonymen Gruppierung aufstellen lassen. Samuel Koch 31.10.2021, 17.16 Uhr

Der frischgebackene Stadtpräsident Roland Toleti während eines TV-Interviews. Bild: Donato Caspari

Mit 138 Stimmen Vorsprung hat das Steckborner Stimmvolk Roland Toleti zum neuen Stadtpräsidenten gewählt. Er übernimmt das Kommando nun zumindest bis zum Ende der Legislatur 2023.

An diesem Entscheid gibt es nichts zu rütteln. Jedoch: Das Vorgehen der anonymen Gruppe bleibt in zweifelhafter Erinnerung. Denn mit der jetzigen Wahl Toletis ist die Kandidatensuche der offiziellen Kooperationsgruppe ad absurdum geführt. Die Ortsparteien müssen nun mit diesem Misstrauensvotum des Stimmvolkes leben.

Die Szenerie ähnelt jener von vor zwei Jahren, als das Städtchen bereits mit Roman Pulfer einen Auswärtigen zum Stapi erkor. Die meisten in Steckborn verlangen also nach wie vor nach einen unabhängigen Kapitän, der das Schiff zurück in den sicheren Hafen steuern soll. Roland Toleti und der neu zusammengesetzte Stadtrat sind gewiss gefordert.