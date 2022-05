Nein zu autofreier Frauenfelder Altstadt ist auch Chance

Kommentar Eine Fussgängerzone hätte Chancen für eine lebendige Frauenfelder Altstadt eröffnet, dennoch geht die Welt nicht unter Das Verdikt des Frauenfelder Stimmvolks ist klar. Mit einem erstaunlich hohen Neinstimmenanteil erteilt der Souverän der Idee einer Fussgängerzone in der Altstadt eine Abfuhr. Deswegen geht aber die Welt nicht unter. Denn dank dem Ja zum Rahmenkredit gibt es eine aufgewertete Begegnungszone. Mathias Frei 15.05.2022, 17.52 Uhr

Die Frauenfelder Altstadt aus der Luft. Bild: Olaf Kühne

In den vergangenen Wochen wurde es bisweilen gehässig, wenn es um die Abstimmung über die autofreie Altstadt ging. Man hat sich gegenseitig angegiftelt. Von einer Schicksalsfrage war die Rede – was sicher übertrieben war. Jetzt ist ein demokratischer Entscheid gefällt, den es zu respektieren gilt. Eine Mehrheit der Gewerbetreibenden in der Altstadt konnte dank grosser Präsenz beim Frauenfelder Stimmvolk erfolgreich für ein Nein werben. Die Angst der Gewerbler war ehrlich, sie fürchteten, wirtschaftlich zu darben. Diese Ängste sassen letztlich zu tief.