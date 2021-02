KOLLATERALSCHADEN? Weil er zu nahe an der Strasse steht: Der Schulbrunnen von Herten oberhalb Frauenfeld steht vor einer ungewissen Zukunft Die Hertenstrasse ist saniert und verkehrsberuhigt, aber jetzt steht der Brunnen aus dem Jahr 1894 viel zu nahe an der Strasse. Weil das zu gefährlich ist, muss der Brunnen weg. Ob er als Ganzes versetzt werden kann, ist nicht sicher. Mathias Frei 09.02.2021, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Steht direkt an der sanierten Hertenstrasse: der Schulbrunnen unterhalb des Schulhauses Herten. Bild: Kevin Roth

Das Wort «leider» hallt heute mehr denn je nach. Leider habe man es 1955 versäumt, den Schulbrunnen zu versetzen, schreibt der mittlerweile verstorbene Lehrer Hermann Wüthrich in der Festschrift zum 200-Jahr-Jubiläum des Schulhauses Herten im Jahr 1989. Hätte man eben 1955 den Hertemer Schulbrunnen versetzt, als die Hertenstrasse geteert wurde und der Brunnen an die Wasserversorgung angeschlossen wurde, ja, dann müsste man nun heute nicht um ihn bangen. Das Problem: Der Brunnen, der von 1894 datiert, steht direkt an der Strasse – und das ist schlecht für die Verkehrssicherheit.



Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

Das besagte Problem besteht aber erst seit vergangenem Jahr. Und es ist nicht so, dass sich der alte Brunnen klammheimlich der Hertenstrasse angenähert hat. Nein, vielmehr ist die Strasse zum Brunnen gekommen. Im Frühling 2019 startete die Baustelle Hertenstrasse/Alte Hertenstrasse. 1,4 Millionen Franken waren seitens städtischem Amt für Tiefbau und Verkehr sowie Thurplus budgetiert.

Nebst der Sanierung der Strassen und Werkleitungen gab es abschnittsweise neue Strassenbeleuchtung sowie auf der Hertenstrasse ein Trottoir und etwas oberhalb des Schulbrunnens eine Pförtneranlage zur Verkehrsberuhigung. Man sollte nicht einfach mehr mit Tempo 80 auf dem Tacho vor dem Schulhaus vorbeirasen können. Die Bauarbeiten konnten im Sommer 2020 abgeschlossen werden. Soweit alles bestens. Aber da war eben noch der Brunnen.



Knapp an der Kein-Trinkwasser-Tafel vorbei

Wie Lehrer Wüthrich selig schreibt, diente der Brunnen bis 1884 der Wasserversorgung des Schulhauses. Dann war er einige Jahre ausser Betrieb. Bis die Schulgemeinde im Jahr 1894 die Wiederinstandsetzung des Brunnens beschloss.

«Um mehr Wasser zu gewinnen, wurde er etwas weiter abwärts versetzt.»

Das schreibt Wüthrich. Die Brunnenstube befand sich im Strassengraben, was dazu führte, dass bei Regen das Brunnenwasser eingetrübt war. Darum verfügte der Kantonschemiker 1927, eine Kein-Trinkwasser-Tafel sei anzubringen. Das empörte die Schulbehörde so sehr, dass sie beschloss, die Brunnenstube zu erneuern – die 1928 in Betrieb ging und es noch heute ist.



Rechts der Schulbrunnen, etwas weiter oben die neue Pförtneranlage und im Hintergrund das Schulareal Herten. Bild: Kevin Roth

Stadtrat zeigt Reue

Die Frage ist nur, wie lange der Brunnen, im Besitz der Primarschulgemeinde, noch gleichenorts, auf städtischem Land, steht. Stadtrat Andreas Elliker, Vorsteher des Departements für Bau und Verkehr, hat den Brunnen zur Chefsache erklärt. Er sagt:

«Der Schulbrunnen von Herten ging bei der Sanierung der Hertenstrasse leider vergessen. Wir haben ihm zu wenig Beachtung geschenkt. Punkt.»

Andreas Wirth, Schulpräsident. Bild: Donato Caspari

Das könne leider passieren, bedauert er die Umstände. Elliker zeigt sich reuig. Fakt sei: Der Brunnen steht aktuell nicht optimal. Jetzt gehe es darum, eine sinnvolle Lösung zu finden. Wie diese aussehen könnte, kann Elliker momentan noch nicht sagen. «Wenn es machbar ist, soll der Brunnen erhalten werden.» Das ungewisse Moment bei dieser Lösungsfindung ist: Lässt sich der Brunnen als Ganzes versetzen? Elliker ist ehrlich:

«Ich kann nicht garantieren, dass sich der Brunnen versetzen lässt.»

Auch Schulpräsident Andreas Wirth würde sich freuen, wenn der Schulbrunnen erhalten werden könnte. Wenn es eine Lösung gibt, die für alle Beteiligten stimmt. Die Primarschulgemeinde als Eigentümerin des Brunnens sei offen, wenn es darum gehe, den Brunnen zu versetzen. Und er malt sich schon eine schöne Zukunft aus: «Man könnte ja neben dem Brunnen eine Sitzbank platzieren, um ein wenig verweilen zu können.» Bleibt nur zu hoffen, dass nicht eine andere Zukunft Realität wird, dass nämlich der Brunnen in einem Kieswerk recycelt wird.