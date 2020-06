Interview Kokain im Thurgau – Suchtberater sagt: «Vereinzelt konsumieren auch Schüler» Der Beratungsbedarf beim Thema Kokain steige auch im Thurgau, sagt Dirk Rohweder, Bereichsleiter Suchtberatung bei der Perspektive Thurgau im Interview. Er sagt auch, dass es in der Suchtberatung kein Patentrezept gebe. Totale Abstinenz könne nicht die Lösung für alle Menschen sein. Interview: Sebastian Keller 16.06.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manager, Bauarbeiter, Schüler und Student: Kokain wird in allen gesellschaftlichen Schichten konsumiert.

Bild: Manuela Jans

Dirk Rohweder, Bereichsleiter Suchtberatung bei der Perspektive Thurgau. Bild: PD

Die Stadt St.Gallen ist europäischer Spitzenreiter beim Kokainkonsum. Die Suchthilfe im Kanton ist gefragter denn je. Wie sieht es im Thurgau aus?

Dirk Rohweder: Auch wir regis­trieren steigende Zahlen. 2019 hatten wir 69 Fälle. Gemeint sind Betroffene und Angehörige, die sich bei der Suchtberatung primär wegen Kokain melden, 2017 waren es 47. Die meisten kommen nach wie vor wegen Alkohol: Von 881 Personen im Jahr 2019 gaben 530 als ersten Kontaktgrund Alkohol an.

Worauf ist der Anstieg bei Kokain zurückzuführen?

Da gibt es viele Mutmassungen. Wir sehen, dass Kokain in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Die Substanz ist unkompliziert verfügbar und entspricht dem Zeitgeist.

Wieso das?

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Kokain pusht und wirkt euphorisierend. Nicht nur Manager konsumieren, auch Bauarbeiter und Studenten. Leider vereinzelt auch Schüler, weil sie glauben, dem Leistungsdruck sonst nicht mehr gewachsen zu sein. Auch die hohe Kaufkraft spielt eine Rolle.

Was kostet eine Dosis?

Mit 20 Franken ist man dabei. Und die illegale Substanz ist heutzutage sogar relativ leicht über das Internet zu bestellen.

Warum wird konsumiert?

Viele machen zuerst gute Erfahrungen mit Kokain. Es hält sie wach und leistungsfähig. Doch es birgt auch ein grosses Suchtpotenzial. Plötzlich ist der Teufelskreis eröffnet, die Leute sind nach Konsumphasen erschöpft und depressiv. Hier wird dann nachgelegt und erneut Kokain konsumiert.

Gibt es im Thurgau auch einen Hotspot wie St.Gallen?

Ich würde sagen, dass sich die Situation in St.Gallen nicht eins zu eins mit der im Thurgau vergleichen lässt. So verfügt St.Gallen beispielsweise über eine lebhafte Ausgangsszene wie sie im Thurgau in dieser Art nicht anzutreffen ist. Am Wochenende treffen sich die Thurgauer Nachtschwärmer in den Städten St.Gallen, Winterthur und Zürich. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Stadt-Land-Graben kleiner wurde. Auch die Landbevölkerung kommt leicht an die Substanzen.

Kostenlose Beratung – auch für Angehörige (seb.) Die Suchtberatung der Perspektive Thurgau berät via Telefon, per E-Mail oder im Gespräch. Neuerdings findet man auch einen Chat auf der Website. Die Suchtberatung ist an sechs Standorten im Kanton präsent. Angesprochen sind Personen, die Probleme mit Alkohol, Nikotin, Drogen, Medikamenten, Glücksspiel oder anderen suchtartigen Verhaltensweisen haben. Auch Angehörige können sich melden. Weil Kanton und Gemeinden das Angebot finanzieren, ist es in der Regel kostenlos. 071 626 02 02.

Wer kommt in die Beratung?

Ganz häufig sind es Personen, bei denen der Leidensdruck hoch ist: Wenn der Arbeitgeber Druck macht, eine Beziehung zerrüttet ist oder die Schuldenfalle zugeschnappt hat. Ebenfalls kommen Leute nach Führerausweisentzug oder Auflagen aufgrund von Kokainkonsum.

Wie sieht eine Beratung aus?

Wir versuchen ein Miteinander. Zuerst schauen wir die Ausgangslage an. Dann fragen wir, welche Ziele die Person hat. Wir sind offen für alle Behandlungswege: von der vollständigen Abstinenz bis zum kontrollierten Konsum. Ich arbeite schon seit 20 Jahren in der Suchtberatung und kann sagen, dass es nicht die eine Patentlösung gibt. So ist man sich einig: Totale Abstinenz ist nicht für alle Menschen eine akzeptierte, erstrebenswerte und realistische Perspektive. Das gilt auch für den Alkohol.

Die meisten Drogen sind illegal. Kommen die Leute trotzdem?

Der Konsum von illegalen Substanzen ist ein grosses Tabuthema, das wir zu durchbrechen versuchen. Es aber muss möglich sein, auch darüber zu reden. Unsere Beraterinnen und Berater sind der Schweigepflicht unterstellt. Es muss niemand fürchten, den Job zu verlieren, wenn er sich bei uns meldet.

Dirk Rohweder ist seit 20 Jahren in der Suchtberatung tätig. Bild: Donato Caspari

Gibt es weitere Substanzen, die derzeit in Mode sind?

Auch Cannabis wird immer noch viel konsumiert. Wobei sich hier die Gruppe der Konsumenten besser eingrenzen lässt: Es sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Den kiffenden 50-Jährigen haben wir äusserst selten in Beratung. Das liegt unter anderem daran, dass die Leute rauswachsen aus dem Konsumverhalten, sei es wegen Jobs oder Familiengründung.

Muss die Politik handeln?

Nicht nur die Politik. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen: Können wir so viel verlangen, dass es ohne künstliche Substanzen fast nicht mehr geht? Stichwort Selbstoptimierung und steigende Jobanforderungen. Corona hat gezeigt, dass das Herunterfahren positive Seiten hat. Auch in der Drogenpolitik muss etwas passieren. Vom Cannabis-Experimentierartikel erhoffe ich mir viel. Damit wird der Schwarzmarkt zurückgedrängt, wir können die Leute besser erreichen und sie wären geschützter, da sie wissen, was sie konsumieren.

Stichwort Corona: Wie hat sich das auf den Drogenkonsum ausgewirkt?

Es gab Leute, die haben die Zeit genutzt, ihren Konsum zu reduzieren. Aber es gab auch solche, die überfordert waren. Jemand erzählte mir, er sei im Homeoffice total isoliert gewesen, weshalb er Kokain nahm. Die Suchtberatung hatte während des Lockdowns weniger Neuanmeldungen.