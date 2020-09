Königin Molly hält wild Hof: So baut das Cinema Luna in Frauenfeld sein Programm für Kinder aus

«Kids-Kino» für Kinder ab sechs Jahren gibt es von September bis Mai jeden Sonntagvormittag und neu auch jeden Mittwochnachmittag (14 Uhr). Der Eintritt beträgt einen Fünfliber (ab zwölf Jahren: zehn Franken). «Mollys Filmpalast» im Rahmen von «Kids-Kino» startet am Mittwoch, 23. September, mit dem Film «Pünktchen und Anton». Weitere Daten für den Filmklub sind folgende Mittwochnachmittage: 11. November, 9. Dezember, 13. Januar, 17. Februar, 24. März und 5. Mai. Wer ein Abo für siebenmal «Mollys Filmpalast» für 35 Franken löst, darf in die Weihnachtsvorstellung ein Gespänli oder Elternteil mitnehmen. Für die Abobestellung schreibt man ein E-Mail an programm@cinemaluna.ch und gibt Name sowie Adresse des Kindes an. (ma)

Weitere Informationen und Programmdetails unter www.cinemaluna.ch