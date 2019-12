König am Ermatinger Gangfischschiessen gekürt Das traditionsreiche Gangfischschiessen lockte am Wochenende rund 1600 Gewehr- und Pistolenschützen an Manuela Olgiati 15.12.2019, 16.35 Uhr

Hochkonzentriert: Die Schützen nehmen das Ziel ins Visier. Bild: Andrea Stalder

Unten am Waldrand sind Schüsse zu hören. Vielen Schützen pilgern am Sonntagmorgen mit Sporttaschen und Gewehren zum Schiessplatz Neuguet in Ermatingen. Das Gangfischschiessen ist in vollem Gange, Schützen aus dem Kanton Thurgau und weiteren Kantonen machen sich in entsprechender Ausrüstung bereit.