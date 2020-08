«Knochen und Sprache» im Frauenfelder Kunstwürfel Vom 1. bis 13. September ist im städischen Kunstwürfel beim Glaspalast Kunst von Ursula Bollack-Wüthrich zu sehen. Vernissage feiert sie am Montagabend, 31. August. 28.08.2020, 16.46 Uhr

«Knochentrocken» sei ihr Werk, sagt die Künstlerin. Bild: PD

(pd) Wie sehr Knochen etwas Grundlegendes und Wichtiges sind für den Menschen, wird auch in sprachlicher Hinsicht deutlich. In Redewendungen kommen Ausdrücke vor, die Knochen in den Zusammenhang bringen mit nass, kalt, ausgetrocknet sein, Schwierigkeiten, Ärger, aber auch Intuition. Dieses Tiefmenschliche interessiert Künstlerin Ursula Bollack-Wüthrich, die ab kommendem Dienstag, 1. September, im städtischen Kunstwürfel beim Glaspalast zum Thema «Knochen und Sprache» ausstellt.