Die SP Thurgau hat genug – Barbara Müllers Rauswurf auf Raten

Knatsch «Verhalten ist problematisch»: SP Thurgau hofft auf Parteiausschluss von Kantonsrätin und Massnahmengegnerin Barbara Müller – und zwar auf nationaler Ebene Kantonsrätin Barbara Müller geniesst in der Thurgauer SP kaum noch Rückhalt. In ihrer Abwesenheit ist sie als Bezirkspräsidentin entmachtet worden. Tritt sie nicht selber aus der Partei aus, könnte sie von der nationalen Partei rausgeschmissen werden. Darauf hofft die kantonale Parteileitung. Silvan Meile Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.15 Uhr

Barbara Müller an der Sitzung des Grossen Rates vom 13. Januar 2021. Bild: Donato Caspari

Mindestens ein paar nette Worte und einen Blumenstrauss oder eine Flasche Wein gibt es immer, wenn jemand nach Jahren als Präsidentin verabschiedet wird. An der Versammlung der SP-Bezirkspartei Münchwilen verteilte aber niemand Geschenke. Im Gegenteil: Ohne grosses Aufsehen erregen zu wollen, wählten die Hinterthurgauer Genossen ihre bisherige Bezirksparteipräsidentin Barbara Müller in deren Abwesenheit aus dem Amt. Nette Worte hatte offenbar niemand mehr übrig für Müller. Sie habe ihre Teilnahme an der Versammlung abgesagt.

Coronamassnahmen-Skeptikerin Barbara Müller formuliert es anders. Ihr sei eine Teilnahme an jener Versammlung der Bezirkspartei, an der die Wahl des Vorstands anstand, wegen einer «gesetzlich nicht abgestützten Zertifikatspflicht» verwehrt worden. Das teilt sie auf Anfrage per E-Mail aus Nepal mit. Dies ist nur ein Kapitel eines parteiinternen Knatschs.



Gegenwehr ist möglich

Wenige Tage nach der Versammlung, die ihr nach eigener Aussage wegen der Zertifikationspflicht verwehrt geblieben war, reiste Barbara Müller ins asiatische Land ein, wo sie regelmässig als Geologin beruflich engagiert ist. Dort konnte sie sich offenbar mit den geltenden Covid-Bestimmungen arrangieren. Gemäss Website der nepalesischen Behörde ist für die Einreise mindestens ein negativer PCR-Test zwingend.

Müllers Antwort per E-Mail aus Nepal fällt knapp aus, auf ein Nachhaken reagiert sie nicht. Wie sie über ihren unrühmlichen Abgang als SP-Bezirkspräsidentin denkt, bleibt ungewiss. Sie schreibt aber:

«Ich muss davon ausgehen, dass das Vorgehen nicht rechtens ist. Dies wird nach meiner Rückkehr zu klären sein.»

Es ist also nicht auszuschliessen, dass sie sich noch zur Wehr setzt, vielleicht sogar auf dem Rechtsweg. Barbara Müller hat schon viel gestritten. Gegenüber dieser Zeitung sagte sie einst, dass sie allein gegen die Invalidenversicherung schon 15 Gerichtsverfahren führte, etwa für die Finanzierung von Hilfsmittel aufgrund ihrer Sehbehinderung.

Mit der kantonalen SP hat sich die Kantonsrätin aus Ettenhausen schon lange überworfen. «Wir haben Barbara Müller schon vor fast einem Jahr einen Parteiaustritt nahegelegt», sagt Kantonalpräsidentin Nina Schläfli. Vergebens. Barbara Müller signalisierte gegenüber dieser Zeitung, nicht freiwillig aus der Partei austreten zu wollen. «Ich sehe nicht ein, weshalb ich das tun sollte.»



Streit eskaliert bei Anzeigen von Müller gegen Bahnpersonal

Ihre strikt ablehnende Haltung zu den Coronamassnahmen und ihre Teilnahme als Rednerin an Skeptiker-Kundgebungen lösten in der Partei anfänglich Stirnrunzeln aus. Als Müller nach Ärger mit Zugbegleiterinnen aufgrund der Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr diese wegen Nötigung bei der Polizei anzeigte, empörte sich die Thurgauer Parteileitung der Sozialdemokraten.



Müller liess sich im ÖV nicht zurechtweisen. Sie trägt im Zug keine Maske, weil sie aus gesundheitlichen Gründen von dieser Pflicht befreit sei. Ein entsprechendes Attest weist sie dem Zugpersonal aber aus Prinzip nicht vor, weil für solche Überprüfungen durch das SBB-Personal keine rechtliche Grundlage bestehe.

Bei Edith Graf Litscher, Vizepräsidentin der SP Thurgau, sind die Anzeigen wohl besonders schlecht angekommen. Die SP-Nationalrätin ist auch Generalsekretärin der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV). Dadurch vertritt sie jene Berufsleute, die von ihrer Thurgauer Parteikollegin zur Anzeige gebracht wurden.

Die SP Thurgau reagierte mit einer Mitteilung: Der Diskurs über die notwendigen Massnahmen müsse offen geführt, dürfe aber nicht auf dem Rücken des Personals ausgetragen werden. «Die Parteileitung verurteilt deshalb Strafanzeigen gegen das Zugpersonal der SBB und distanziert sich von anders lautenden Aktionen oder Verhalten.» Seither steht Müller bei der SP auf dem Abstellgleis.

Barbara Müller könnte die nationale SP noch beschäftigen

Wenn sie nicht in Nepal ist, taucht Barbara Müller zwar noch im Grossen Rat auf. Trotz ihrer Funktionen als Kantonsrätin und als Bezirkspräsidentin wendete sie sich in den letzten Monaten aber komplett von der eigenen Partei ab. Barbara Müller habe seit einem Jahr weder an Fraktionssitzungen noch an kantonalen Parteiveranstaltungen teilgenommen, sagt SP-Kantonalpräsidentin Nina Schläfli.

Es ist letztlich die Summe von Müllers Verhalten, das die Thurgauer SP zu einem Rauswurf ihres Enfants terrible veranlasst. Eine andere Meinung, wie sie Barbara Müller beim Thema Corona habe, sei kein Ausschlussgrund, betont Schläfli. «Das müssen wir als Partei aushalten.» Problematisch seien aber «wiederholt parteischädigendes Verhalten», etwa mediale und öffentliche Auftritte mit fragwürdigen Aussagen, Beleidigungen von Personen mit anderen Meinungen oder die Anzeigen gegen das Zugpersonal, so Schläfli.



Doch der Kantonalpartei sind die Hände gebunden. Ein Parteiausschluss könnte nur in der SP-Sektion Aadorf oder auf nationaler Ebene vollzogen werden. Da Müller weiterhin als Präsidentin der Aadorfer Sektion amtet, dürfte diese Option wegfallen. «Wir prüfen deswegen Alternativen», sagt Kantonalpräsidentin Schläfli. Dies könnte nun tatsächlich in ein Ausschlussverfahren der nationalen SP münden.

Bei der Bezirkspartei Münchwilen plant man nun ohne Müller. Die Rede ist von frischem Wind, mehr Engagement auf der Strasse, im Bezirk Präsenz markieren. Hier hat die Sozialdemokratie im Hinterthurgau durchaus noch Potenzial. Auch beim Wähleranteil gibt es noch Luft nach oben.