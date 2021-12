Knatsch «So behandelt man niemanden, einfach Horror!»: Verbot für Dauercamping stösst in Steckborn auf viel Unverständnis Die Dauercamper im Strandbad von Steckborn haben per Ende 2022 ihre Kündigung erhalten. Der Stadtrat will die Standplätze nur noch temporär vermieten, um den Tourismus anzukurbeln. Zwei langjährige Dauercamper zeigen sich enttäuscht. Der Stadtrat hält dagegen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 29.12.2021, 04.10 Uhr

Ruth Ernst und Martin Büsser sitzen dort, wo sie die letzten Jahre jeweils zwischen April und Oktober als Dauercamper verbracht haben. Bild: Reto Martin

Die Tage sind gezählt. Die Tage, Wochen und Monate, während derer Ruth Ernst, Martin Büsser und 47 weitere Dauercamper auf der Wiese westlich des Steckborner Strandbades zwischen April und Oktober ein temporäres Zuhause oder eine zweite Heimat finden, verstreichen unaufhörlich. Wie alle anderen Dauercamper haben Ernst und Büsser von der Stadt vor kurzem ihre Kündigung per Ende 2022 erhalten. Ab dann erlaubt die Stadt Steckborn nur noch eine temporäre Vermietung für die Stellplätze, um die Attraktivität und die Wertschöpfung im historischen Städtchen am Untersee zu steigern. Ernst sagt:

«Was mich emotional am meisten verstört, ist der kurze Zeithorizont, den uns die Stadtverwaltung zumutet. Dann noch mittels einer knapp verfassten, emotionslosen und völlig überraschenden amtlichen Mitteilung zu Beginn der Adventszeit.»

Ruth Ernst, Steckborner Dauercamperin aus Winterthur. Bild: Reto Martin

Viele der Dauercamper sind enttäuscht, ja gar schockiert. «Der Stadtrat entschied über unsere Köpfe hinweg, ohne ein einziges Mal mit der Campergemeinschaft das Gespräch gesucht zu haben», ergänzt Büsser. Dabei kämen einige Dauercamper schon über 35 Jahren an den Untersee, um «einerseits Selbstfürsorge und andererseits soziales Miteinander» zu erleben, wie Ernst zu sagen pflegt. Büsser spricht von einem harten Schlag, unverständlichem Vorgehen und der Zerstörung einer Campingkultur.

«Wie ein Blitz aus heiterem Himmel»

Martin Büsser, Steckborner Dauercamper aus Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Der Hobbycamper aus Frauenfeld verbindet den Campingplatz in Steckborn mit Kindheitserinnerungen, als er mit seinen Eltern am Untersee schöne Stunden verbringen konnte. Vor einigen Jahren hat er seinen eigenen Camper auf die Wiese gestellt, um für 1350 Franken pro Saison jeweils an schönen Abenden, Wochenenden oder den Ferien das Camperleben mit allen Vor- und Nachteilen zu geniessen. «Der Entschluss einer Neuorganisation kam wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel», meint Büsser. Und seine Campernachbarin aus Winterthur doppelt nach.

«Wir haben nicht den Anspruch, für ewig hierbleiben zu können. Aber es ist die Art und Weise, die uns stört. So behandelt man niemanden.»

Wenn das Land einem privaten Investor gehören und dieser ein derartiges Verhalten gegenüber einer jahrzehntelangen Gemeinschaft zeigen würde, könnte man von reiner Geldgier und Egozentrik sprechen. «Es handelt sich hier jedoch um eine Stadtverwaltung, von welcher ich bei Treu und Glauben definitiv ein moralischeres und verantwortungsvolleres Vorgehen erwarten würde», sagt Ruth Ernst. Frech finden sie und Büsser die Aussage, wonach Dauercamper nicht in Steckborn eingekehrt oder eingekauft hätten. «Das stimmt nicht», erwidern sie.

Ernst und Büsser wissen, dass einige ihrer Camperkolleginnen und -kollegen bereits selbst gekündigt haben oder Steckborn ohnehin verlassen wollen. Andere hingegen hätten vor kurzem noch in Vorplätze oder ins Inventar investiert. Ernst und Büsser wissen nicht, wohin mit ihrem Wohnwagen. «Einfach Horror», sagt sie. Für die Anwohnenden befürchten sie mehr Verkehr und mehr Lärm durch die Ein- und Ausfahrten von Wohnmobilen. Ausserdem stellen sie in Frage, ob die aktuelle Infrastruktur den Ansprüchen von Touristen gerecht wird und ob mit dem Pächterpaar die personellen Anforderungen genügen.

Strandbad trotz Campingplatz-Gewinn defizitär

Dass der Strategiewechsel und die Kündigungen per Ende 2022 Wellen werfen würden, ist sich der Stadtrat bewusst, wie der zuständige Stadtrat Jonas Füllemann als Verantwortlicher des Ressorts Freizeit, Kultur und Tourismus sagt. Auf ein kritisches Votum einer Stimmbürgerin an der Budgetgemeindeversammlung Mitte Dezember erklärte Füllemann:

«Der Campingplatz wird geöffnet für eine grössere Nutzung und eine bessere Auslastung, um die Attraktivität und den Tourismus zu fördern.»

Jonas Füllemann, Stadtrat, Ressortverantwortlicher Freizeit, Kultur und Tourismus. Bild: PD

Eine Analyse mit Thurgau Tourismus habe gezeigt, dass der Nettogewinn beim Campingplatz höher liege, selbst bei schlechterer Auslastung. In der Rechnung 2020 stand ein Gewinn von knapp 38'000 Franken zu Buche. Das Steckborner Strandbad insgesamt ist allerdings defizitär, was es zu verbessern gelte. Das Strandbad allein rechnete 2020 mit einem Minus von rund 45'000 Franken. Abzüglich des Gewinns vom Campingplatz bleiben unter dem Strich rote Zahlen. Füllemann ergänzt:

«Wir wollen den Camping nicht nur für knapp 50 Dauercamper anbieten, sondern für alle.»

Und das bedeute nicht gleichzeitig, dass Dauercamper nicht mehr willkommen seien. Sie dürften weiterhin als temporäre Camper nach Steckborn kommen. «Ein grosser Vorteil der neuen Nutzung ist auch, dass jeder einzelne Campingplatz nur dann besetzt ist, wenn er auch genutzt wird», erklärt Füllemann. Beim Modell Dauercamper sei dies nicht der Fall.

Kommunikativ würde Füllemann wieder identisch vorgehen, immerhin seien die Dauercamper als erste informiert worden. Ebenfalls nicht stehen lassen will er die Kritik betreffend mehr Lärm und Verkehr. «Das ist kein Argument», sagt Füllemann und erwähnt die sonst schon viel befahrene Seestrasse. Da komme es auf wenige zusätzliche Bewegungen auch nicht mehr an.

Nach einer Aufforderung der Dauercamper für ein Gespräch steht Mitte Januar noch ein Treffen mit Füllemann und Stadtpräsident Roland Toleti auf dem Programm.

