Knapp 1000 Kandidierende aus dem Thurgau spienzeln auf einen Sitz im Grossen Rat: Die Listen aller Bezirke in der Übersicht Die Sitze im Thurgauer Grossen Rat sind heiss begehrt. Für die Wahlen vom 15.März stellen sich insgesamt 998 Kandidierende zur Verfügung. Wir haben Sie alle in der Übersicht – unterteilt in die fünf Bezirke. Larissa Flammer/Samuel Koch 15.01.2020, 05.00 Uhr

Im Grossen Rat kommt es dieses Jahr zu einem Sesselrücken. (Bild: Donato Caspari)

Die Erneuerungswahl für das Kantonsparlament findet am 15.März statt. Die Mitglieder sind für vier Jahre gewählt. Die neue Amtsperiode 2020 bis 2024 beginnt am 1.Juni.

Der bevölkerungsstärkste Bezirk Frauenfeld hat Anrecht auf 32 Sitze. Bei den Listenverbindungen kommt es zu drei grösseren Zusammenschlüssen: In der Mitte gehen die Liste 1 (CVP), die Liste 3 (Junge EVP), die Liste 7 (EVP) und die Liste 12 (BDP) eine Verbindung ein. Ebenso im rechten Lager die Liste 2 (EDU), die Liste 5 (FDP) und die Liste 9 (SVP). Und schliesslich kämpfen auch die Liste 6 (GLP), Liste 11 (GP) und Liste 13 (Junge Grüne) zusammen um Mandate. Die Liste 10 (SP) tritt in diesem Bezirk alleine an:

27 Sitze im Kantonsparlament hat der Bezirk Arbon neu zu besetzen, in welchem sich folgende drei Listenverbindungen herauskristallisiert haben: Liste 1 (CVP), Liste 3 (Junge EVP) und Liste 7 (EVP); Liste 2 (EDU) und Liste 9 (SVP); Liste 6 (GLP), Liste 10 (SP) und Liste 11 (Grüne). Die Liste 5 (FDP) tritt alleine an:

Der Bezirk Weinfelden stellt 26 Sitze im Grossen Rat. In Weinfelden unterstützen sich folgende Parteien mit Listenverbindungen: Liste 1 (CVP), Liste 3 (Junge EVP), Liste 4 (Junge CVP), Liste 7 (EVP) und Liste 12 (BDP); Liste 2 (EDU), Liste 5 (FDP) und Liste 9 (SVP); Liste 10 (SP) und Liste 11 (Grüne). In Weinfelden kämpft die Liste 6 (GLP) alleine:

23 Sitze werden im Bezirk Kreuzlingen vergeben. Dort verbindet sich die Liste 2 (EDU) mit der Liste 9 (SVP); in der Mitte tun sich die Liste 1 (CVP), Liste 3 (Junge EVP), Liste 5 (FDP), Liste 6 (GLP) und Liste 7 (EVP) zusammen; zudem die Liste 8 (JUSO) mit der Liste 10 (SP) und der Liste 11 (Grüne):

Der Bezirk Münchwilen hat Anspruch auf 22 Sitze im Grossen Rat. Hier tritt die Liste 1 (CVP) mit der Liste 5 (Junge CVP) gemeinsam an; die Liste 2 (EDU) mit der Liste 3 (Junge EVP) und der Liste 7 (EVP); die Liste 5 (FDP) kämpft im Hinterthurgau gemeinsam mit der Liste 6 (GLP) um Sitze; auch hier tut sich die Liste 10 (SP) mit der Liste 11 (Grüne) zusammen; die Liste 9 (SVP) tritt alleine an: