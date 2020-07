Klinken putzen im Rotlichtmilieu - diese Frauen klären Thurgauer Sexarbeiterinnen auf Zwei Mitarbeiterinnen der Perspektive Thurgau besuchen Bordelle und Clubs. Ihre Mission ist die Gesundheit der Sexarbeiterinnen. Doch die Aufgabe ist nicht einfach. So wollen viele Männer Sex ohne Gummi. Ida Sandl 06.07.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tasche ist gepackt für den Hausbesuch im Bordell. Bilder: Reto Martin

Frauen aus dem Rotlichtmilieu können so schamhaft sein. Beim Gynäkologen werden sie schüchtern und unsicher, fast wie Teenager. Das erstaunt Eva Messmer immer wieder. «In den Clubs wirken sie meist so tough und selbstbewusst.» Sie begleitet Sexarbeiterinnen beim Gang zum Arzt, hilft bei sprachlichen und kulturellen Hürden. «Viele haben Angst vor der Untersuchung.» Dann hält sie ihnen die Hand.

Unterwegs ist eine gelernte Kleinkinderzieherin

Eva Messmer ist eine von zwei Mitarbeiterinnen der Perspektive Thurgau, die regelmässig Bordelle und Sexclubs aufsuchen. Für die Sexarbeiterinnen sind sie: «Die von der Gesundheit.» Eva Messmer ist gelernte Kleinkinderzieherin mit Zusatzausbildung in psychologischer Begleitung. Simone Keller ist Pflegefachfrau und Sozialarbeiterin. Mehr Persönliches möchten sie nicht preisgeben.

Sie klären Sexarbeiterinnen auf: Simone Keller und Eva Messmer von der Perspektive Thurgau.

Vor dem Hauptsitz der Perspektive in Weinfelden schultern Messmer und Keller ihre geräumigen Taschen: Kondome, Gleitmittel, Produkte für die Intimpflege und Flyer über Coronaschutzmassnahmen. Sie sind der Typ «gute Freundin von nebenan». Trotzdem treffen sie nicht immer auf helle Begeisterung, wenn sie an der Tür eines Etablissements läuten. «Wir wissen nie, was uns erwartet.»

Nach dem Ansturm herrscht jetzt Flaute

Momentan sei die Stimmung bei den Sexarbeiterinnen weniger gut. Wenige Wochen nach dem Ende des Lockdown sind viele frustriert. Die ersten Tage lief es gut, doch mittlerweile machen sich die Kunden rar. Die Frauen sitzen herum, langweilen sich. Dabei müssten sie dringend Geld verdienen, um den Ausfall der vergangenen Monate wettzumachen.

Ist alles an Bord? Letzer Check vor der Abfahrt in die Thurgauer Clubs und Bordelle.

Die meisten Sexarbeiterinnen im Thurgau kommen aus Rumänien und Ungarn. Sie bleiben ein paar Wochen, fahren in ihre Heimat und kommen zurück. Viele haben zu Hause Kinder, die Eltern sind krank oder die kleine Schwester möchte eine Ausbildung machen. Für alles braucht es Geld und die Mehrheit der Sexarbeiterinnen unterstützt ihre Familie.

Sorgen und Träume wie alle anderen Frauen

Die Gesundheitsvorsorge im Rotlichtmilieu ist ein niederschwelliges Angebot. Die Mitarbeiterinnen suchen die Frauen in ihrem Umfeld auf, erklären, wie sie sich wirkungsvoll schützen und sind da, wenn es Fragen gibt. Simone Keller sagt:

«Sexarbeiterinnen haben die gleichen Sorgen und Träume wie andere Frauen.»

Vor allem die Jungen hätten oft romantische Vorstellungen von Hochzeit, Kindern und grosser Liebe. Ihre Arbeit sehen sie als vorübergehende Beschäftigung, bis genug Geld zusammen ist. Und dann bleiben sie doch hängen, bis das biologische Fallbeil fällt.

Das Geschäft ist hart. In den meisten Häusern wechseln die Frauen alle paar Wochen. Die Freier wollen Abwechslung. Ab Ende 30 wird es schwierig, der junge Nachwuchs steht bereit. Sehr viele Möglichkeiten haben Sexarbeiterinnen dann nicht mehr. «Sie können sich spezialisieren zum Beispiel als Domina oder als Bardame arbeiten», sagt Simone Keller. «Hast Du keine normale Arbeit für mich?», werden die Perspektive-Mitarbeiterinnen oft von Frauen gefragt, die aussteigen möchten. Doch meist scheitert die Stellensuche schon beim Verfassen des Lebenslaufes.

Auch mal etwas Süsses - Päckchen für die Sexarbeiterinnen. Reto Martin

Alkohol und andere Drogen gehören in einigen Etablissements zum Alltag. Darüber reden die Frauen nicht gerne. Lieber zeigen sie Fotos von ihren Kindern und erzählen von daheim.

Viele Männer wollen Sex ohne Gummi

Reich wird kaum eine im Milieu. Sie müssen fürs Zimmer, für Krankenkasse, Steuern, oft auch für Werbung und die Kondome zahlen. Vorgeschrieben ist, dass die Betreiber der Häuser nicht mehr als 40 Prozent der Einnahmen abkassieren, 60 Prozent sollen den Frauen bleiben. Doch vieles sei undurchsichtig. Manchmal stelle sich erst beim Arzt heraus, dass die Frauen gar nicht krankenversichert sind.

Oder die Franchise ist so hoch, dass sie sich eine Behandlung nicht leisten können. Auch darum sei es wichtig, dass die Frauen sich schützen. Doch Sex ohne Gummi ist gefragt. Keller und Messmer geben zwar Kondome ab und werben dafür. Doch was im Zimmer passiert, wissen nur die Frauen. «Der Druck, der auf ihnen lastet, ist gross», beobachtet Eva Messmer.

Anonyme HIV- und Syphilistests (red) Die Perspektive Thurgau ist eine Non-Profit-Organisation für Gesundheitsförderung, Prävention und Beratung. Dazu gehört auch der Bereich sexuelle Gesundheit. Die Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten ist ein Auftrag des Kantons und wird durch ihn finanziert. Laura Spiri leitet den Bereich, sie ist Pflegefachfrau und hat einen Abschluss in angewandter Psychologie. Eva Messmer und Simone Keller sind für die Prävention in den Bordellen und Clubs zuständig. Ihre Kartei umfasst etwa 40 Adressen im Thurgau. Wer wissen will, ob er sich mit HIV oder Syphilis angesteckt hat, aber anonym bleiben möchte, kann sich testen lassen. Jeden Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr am Hauptsitz der Perspektive in der Schützenstrasse 15 in Weinfelden. Es ist keine Voranmeldung nötig. Montags und freitags können Testtermine online gebucht werden.



«Wir sind nicht die Polizei, wir kontrollieren nicht», sagt Simone Keller. Denn die Beziehung zwischen den Perspektive-Frauen und den Sexarbeiterinnen ist sensibel, das Band schnell gerissen. Deshalb erklärt sie lieber, dass ein Plan für die Zeit danach, sinnvoll wäre. Dass es besser ist, auf eine Wohnung in der Heimat zu sparen, statt das Geld für Extensions und künstliche Nägel auszugeben.

Vertrauen ist gut, aber Vorsicht ist besser

Es ist eine Parallelwelt, die in Clubs und Bordellen gedeiht. Freundschaften sind meist oberflächlich und unverbindlich. Die Frauen verbringen zwar viel Zeit auf engem Raum miteinander, doch sie sind auch Konkurrentinnen. Zu viel Vertrauen kann gefährlich sein. Eva Messmer und Simone Keller werten nicht. «Wir machen, was möglich ist, drängen aber niemanden», sagt sie. «Wir nehmen die Frauen, so wie sie sind. Das tut ihnen gut.»