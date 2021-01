Klimawandel Die Freiwilligen mögen nicht mehr: Eislaufen auf dem Aadorfer Eisweiher ist Geschichte Die Zeiten, als sich unzählige Schlittschuhläufer auf dem Aadorfer Eisweiher tummelten, dürften endgültig der Vergangenheit angehören. Dafür gibt es mehrere Gründe. Kurt Lichtensteiger 13.01.2021, 04.30 Uhr

Alois Erni ist nicht mehr auf dem Eis, sondern verbliebene Ansprechperson neben dem Eis. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Der Eisweiher, idyllisch in einer geschützten Mulde auf der Nordseite des Heidelbergs zwischen Aadorf und Weiern gelegen, trägt seinen Namen zurecht. Dank der bewaldeten Umgebung und der schattigen Muldenlage herrscht dort ein besonderes Mikroklima, das zu leicht tieferen Lufttemperaturen führt als andernorts. Diesen Umstand wissen seit gut 100 Jahren die Eisläufer zu nutzen und frönen dort dem Schlittschuhvergnügen.

Wehmütiger Rückblick

Eifrige Hände bemühten sich um die Schneeräumung und sorgten für die Eispflege. Allen voran war es in den Fünfziger- bis in die Neunzigerjahre der inzwischen verstorbene Lehrer Alfons Künzli, der damit unzählige Stunden aufwendete und manch nasse Hosenstösse aus dem Wasser zog.

Die nötige Infrastruktur wurde in jener Zeit laufend verbessert. Pfader, Eiskratzer, eine Schneefräse und eine Schneeräumungsmaschine mit einer vorgehängten rollenden Bürste wurden angeschafft. Abschrankungen erhöhten die Sicherheit für Eisläufer. Torgehäuse und Banden dienten den Eishockeyspielern. Fahrhilfen für Anfänger sowie Schlittschuhe und Hockeystöcke standen gratis zur Verfügung. Eine Beleuchtungsanlage und ein Teestübli kamen mit der Zeit dazu. Um das Eislaufvergnügen zu erhöhen, wurde die Eisfläche bewässert.

So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Ruf um das «Eislauf-Mekka» in die weitere Umgebung verbreitete und Scharen von Kindern und Erwachsenen anzog. Selbst Eisverantwortliche von anderen Gemeinden mit Weihern nahmen Anschauungsunterricht, um aus den Erfahrungen der Aadorfer Eispflege zu lernen.

Aadorf als Nachwuchsschmiede

Man kann schon fast sagen, in Aadorf herrschte eine Eishockeykultur. Das Schlittschuhlaufen wurde zum integrierten Teil der Turnstunden. Das Pfaden diente der Kräftigung der Beinmuskulatur und das Laufen auf den schmalen Kufen verhalf der körperlichen Balance.

Gar manche Schülerinnen und Schüler erinnern sich noch heute an glorreiche Zeiten, an Pucks, die im Schilf verschwanden und oft nur um den Preis nasser Schuhe herausgeholt werden konnten. Oder etwa an «Päärlifangis», was schüchterne Annäherungen von Buben zu Mädchen – und natürlich auch umgekehrt – leichter machte.

Vor neun Jahren spielte gar der EHC Kloten auf dem Aadorfer Eisweiher. (Bild: ZVG)

Die sportliche Betätigung der Aadorfer Jugend blieb jedenfalls nicht ohne Auswirkung. Ein Heinz und Zesi Zehnder, ein Jürg Ochsner, Küde Traxler, Armin Schmid oder Samuel Erni, sie alle lernten das Hockey-ABC in Aadorf und brachten es später zu höheren Weihen, gar bis hinauf in die Nationalliga. Die Euphorie um den Hockeysport gipfelte schliesslich vor neun Jahren in einer Session des EHC Kloten. Dessen Professionals liefen eines Vormittags auf dem Aadorfer Eisweiher zu einem viel beachteten Training auf. Aber das ist nun Geschichte. Alles «Tempi passati».

Eine Ära geht zu Ende

«Jetzt ist fertig. Wir machen nichts mehr», sagte dieser Tage Alois Erni, der mit seinen Kumpanen Hans Buri, Köbi Mülhaupt, John Knecht und Rolf Kägi in den letzten Jahren die Geschicke rund um den Eisweiher innehatte. All das Material, zum Teil gelagert im nahen Munitionsdepot, wird nicht mehr hinunter zur Waldhütte gebracht. Schlittschuhe und Eishockeystöcke, Hunderte an der Zahl können abgeholt werden.

«Gründe für unseren Entscheid gibt es genug.»

Es sei nicht nur die Pandemie, die den Ausschlag gegeben hat. Aufwand und Ertrag stünden einfach nicht mehr im Einklang. «Natürlich spielt der Frust über die Wetterkapriolen mit, die uns in den vergangenen Jahren immer wieder einen Streich gespielt haben. Wohl eine Folge des Klimawandels.»

In den letzten zwei Jahren gab es nämlich lediglich einen Eistag. Die Vorbereitungsarbeiten blieben aber stets dieselben. Mit dem Resultat, dass sich die Mühen nicht auszahlten. «Zudem sind wir grösstenteils weit über dem Pensionierungsalter. Und Nachfolger sind eh nicht in Sicht», sagt der Hüttenwart der Bürgergemeinde.

Im Winter 2018 war der Aadorfer Eisweiher zuletzt zugefroren und begehbar. (Bild: Olaf Kühne, 2. März 2018)

Selbst der Blick auf den derzeit mit einer dünnen Eisdecke überzogenen Eisweiher mag keine Hoffnung auf bessere Zeiten aufkeimen lassen. An früher, als jeweils das sibirische Hoch für eine länger anhaltende Kälte sorgte, die Eisdecke über 20 Zentimeter betrug und monatelang befahrbar war, schon gar nicht.

Festgehaltene Erinnerungen

Und was geschieht mit dem dicken Ordner, in dem der Ehrenbürger Alfons Künzli seine täglichen Aufzeichnungen und Statistiken in den fünf Jahrzehnten seines Ehrenamtes minutiös festgehalten hat, ergänzt mit Zeitungsmeldungen und Fotos? «Diese Annalen des Eisheiligen, wie Künzli scherzend auch betitelt wurde, wandern ins Archiv der Gemeinde und können Interessierten allenfalls zugänglich gemacht werden», sagt Erni, ehe er sich wieder den Umgebungsarbeiten widmet.

Sollte der Winter dennoch wider Erwarten für genügend Eis sorgen, so ändert sich nichts am derzeitigen Bild. Die Weiherfläche dürfte verwaist bleiben. Eiskontrollen gibt es nicht mehr. Schlittschuhlaufen geschieht höchstens auf eigene Gefahr. Nicht tangiert vom verständlichen, aber auch bedauerlichen Vorgehen sind die Spaziergänger. Sie dürften das Naherholungsgebiet so oder so weiterhin aufsuchen und dieses sehr zu schätzen wissen. Und dies zu jeder Jahreszeit.