Kleiner Feuerfalter und Schleiereule im Thurgau gesichtet – doch es gibt auch schlechte Nachrichten an der Artenfront Der Kanton Thurgau beobachtet die Entwicklung der Biodiversität systematisch auf 72 Untersuchungsflächen. Neuerdings lässt er die Resultat daraus in einen Index einfliessen. Erste Erkenntnis: Bei den Pflanzen regt sich nichts, aber bei den Brutvögeln und den Tagfaltern geht es aufwärts. Sebastian Keller 13.10.2020, 05.20 Uhr

Wurden 2019 erstmals gesichtet: Der Kleine Feuerfalter und die Schleiereule.

72 Quadrate spannen sich über den Thurgau. Je einen Quadratkilometer gross. Experten für einzelne Artengruppen suchen diese Flächen mehrmals pro Saison ab und notieren alle angetroffenen Arten. Ihre Erkenntnisse fliessen in das Biodiversitätsmonitoring Thurgau.

Dieses ergänzt die lediglich neun Untersuchungsflächen des nationalen Programms im Thurgau. Mit diesem Instrument sollen die Artenvielfalt bei Pflanzen, Brutvögeln und Tagfaltern in den verschiedenen Landschaftstypen dokumentiert und Veränderungen erkannt werden. Unlängst veröffentlichte das Amt für Raumentwicklung die Resultate der Erhebung 2009 bis 2019 auf seiner Website.

Neue Nachweise – nicht alle erwünscht

Im vergangenen Jahr konnten die Feldmitarbeiter laut Bericht einige seltene Arten nachweisen. In der Kategorie Brutvögel die Schleiereule, die Klappergrasmücke oder den Erlenzeisig. Erstmals gesichtet wurde 2019 der Kleine Feuerfalter, ein Schmetterling.

Der Erlenzeisig zählt zur Gruppe der Finkenvögel. PD/Fredy Buchmann

Auch bei Pflanzen gab es Erstfunde: etwa den Götterbaum, die Eselsdistel und den Rippenfarn. Doch die Autoren verhehlen nicht, dass «neue Nachweise nicht zwingend eine gute Nachricht bedeuten». Ei Beispiel: der Götterbaum. «Es ist ein Hinweis darauf, dass sich dieser invasive Neophyt auch im Thurgau weiter ausbreitet.»

Eigentlich nicht erwünscht, aber trotzdem erstmals nachgewiesen: der Götterbaum. Getty

Doch das Monitoring zielt nicht primär auf seltene Arten ab, sondern will die Entwicklung aller Arten dokumentieren. Dies ermöglicht, den Zustand der Biodiversität zu erkennen. Neu verfügt der Kanton über einen Biodiversitätsindex, der einen direkten Vergleich der Artengruppen erlaubt – und zwar über den ganzen Kanton. Dieser startet beim Indexwert 100, wie man das von der Börse kennt.

Der Kanton macht nun erstmals Aussagen. So ist bei den Pflanzen etwa praktisch keine Veränderung festzustellen. «Die Artenzahl der Vögel hat dagegen um über fünf Prozent auf 106 Punkte und jene der Tagfalter um genau zehn Prozent auf 110 zugenommen.» Bei den Tagfaltern habe sich gezeigt, dass insbesondere «einige weitverbreitete sowie wärmeliebende Arten in den letzten Jahren häufiger geworden sind». Wogegen viele seltene und gefährdete Arten der Roten Listen nach wie vor stark zurückgingen. Dieses Muster sei in weiten Teilen des Mittellandes zu erkennen.

Das Amt für Raumentwicklung beleuchtet nicht nur Arten, sondern auch deren Entwicklung in verschiedenen Lebensräumen und Nutzungstypen. So liegen Untersuchungsflächen im Wald, in der Bauzone sowie in Landwirtschaftsgebieten mit und ohne Vernetzungsfunktion. Eine negative Entwicklung: «Die Brutvögel gehen in der Bauzone mit minus 2,3 Arten deutlich zurück.» Konkret: von 30,4 auf 28,1. Positives gibt es bei den Schmetterlingen zu vermelden: Bei den Tagfaltern sei über alle Nutzungen hinweg ein positiver Trend zu verzeichnen.