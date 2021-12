Aadorfer Protestanten bejahen Grundstückverkauf für 1,3 Millionen

Kirchgemeindeversammlung Verkauf, Abbruch, Neubau: Aadorfer Protestanten regeln ihre Liegenschaften Die Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Aadorf-Aawangen genehmigte den Verkauf der Liegenschaft Leimackerstrasse 5 für 1,3 Millionen Franken, um ein geplantes Bauvorhaben finanzieren zu können. Kurt Lichtensteiger 01.12.2021, 04.10 Uhr

Der geplante Neubau an der Wiesentalstrasse ist ein Entwurf der Aadorfer Boss Architektur und Planung GmbH. Bild: PD

Das Pfarrhaus mit Büroräumen an der Wiesentalstrasse 16 genügt den heutigen und zukünftigen Anforderungen nicht mehr. Deshalb wurde ein Projekt für dessen Neubau ausgearbeitet. Das entsprechende Baugesuch wurde im April 2021 der Gemeinde Aadorf eingereicht. Die Bewilligung folgte im August. Doch um das Bauvorhaben in der Höhe von 2,7 Millionen Franken stemmen zu können, war der Verkauf des ehemaligen Pfarrhauses an der Leimackerstrasse 5 eine absolute Voraussetzung. Mit den vorläufigen Besitzern, der Familie Flury, konnte ein Vorvertrag abgeschlossen werden.

Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt den Verkauf des ehemaligen Pfarrhauses an der Leimackerstrasse. Bild: PD

Dank der jüngst erfolgten Zustimmung der Kirchgemeindeversammlung tritt nun dieser in Umsetzung, sodass der Verkauf der Liegenschaft in der Höhe von 1,3 Millionen Franken endgültig feststeht. Nach der Vorfinanzierung wird der Baukredit auf 1,437 Millionen Franken veranschlagt. Sowohl den Liegenschaftsverkauf als auch den Abbruch und Neubau an der Wiesentalstrasse haben die 41 anwesenden Stimmberechtigten – insgesamt sind es 2458 – einstimmig genehmigt.

Das Pfarrhaus an der Wiesentalstrasse wird einem Neubau weichen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Drei Wohnungen und Tiefgarage geplant

Die Finanzierung des Neubaus kann dereinst mit Mieteinnahmen von Pfarrpersonen oder Privaten sichergestellt werden. Im Gebäude sollen je eine 5½-Zimmer-, 4½-Zimmer- und eine 3½-Zimmerwohnung sowie vier Büroräume entstehen. Dazu kommt eine Tiefgarage mit rund 12 Plätzen. «Das ist eine gute Sache. Wir dürften bezüglich Liegenschaften die nächsten 30 Jahre Ruhe haben», sagte Präsident Stefan Kormann zum Schluss dieses Traktandums.

Nach vorangegangener ermutigender Einleitung von Diakon Matthias Dietz, nämlich dass alles seine Zeit hat, das Abreissen und Aufbauen, führte Seraina Lansel zügig durch die Rechnung. Das genehmigte Budget 2022 – auf ähnlicher Höhe wie letztes Jahr – schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 46’000 Franken ab. Der Steuerfuss bleibt wie bisher bei 19 Prozent. Der Jahresbericht mit Angaben zum Gemeindeleben lag diesmal schriftlich und in neuer Form vor. Um Ansteckungen zu vermeiden, wird die Abendmahlsform mit Einzelkelch als Standard verwendet. Auch wenn dadurch das Gemeinsame etwas verloren geht, wurde diese Umstellung einstimmig genehmigt.

Danach erhielten Stimmenzähler Rolf Kägi für seine zehnjährige Tätigkeit, Priska Schöb als Mesmerin (5 Jahre), Anita Ledermann (zehn Jahre Katechetin) und Andi Schindler (15 Jahre Archivar) eine verdiente Wertschätzung.

Kirchgemeindeversammlung in Coronazeiten. Bild: Kurt Lichtensteiger

Aufmerksam gemacht wurde schliesslich auf die zahlreichen kommenden Veranstaltungen, teils mit Streaming und Tonaufnahmen ergänzt. Herauszuheben ist dabei die Einweihung der Orgel, verbunden mit dem Neujahrskonzert vom 2. Januar, um 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche Aadorf.

Kleiner Eklat zum Schluss

Bevor sich die Versammlungsteilnehmenden auf den Heimweg machten, kam es noch zu einem Stimmungsumschwung: Ein Kirchbürger ergriff das Wort. Er wetterte gegen die Zertifikatspflicht, apostrophierte deren Anwendung als Gesetzeshörigkeit und Inquisition. Deswegen wollte er gar den Austritt aus dem «Verein» ins Auge fassen. Konsternation bei der Zuhörerschaft. Eine Person verliess demonstrativ den Saal.

Die Wortmeldung offenbarte das Spaltpotenzial, das in alle Bereiche greift, selbst in kirchliche Belange. Matthias Dietz und Stefan Kormann erläuterten das Dilemma, nämlich den schwierigen Spagat zwischen Zertifikat und der 50er-Regel. Ob sich die beiden Fronten aufgeweicht haben, ist eher kaum anzunehmen.