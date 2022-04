Kirchgemeindeversammlung Evangelisch Basadingen-Schlattingen-Willisdorf behebt Sturmschäden an Schlattinger Kirche 70'000 Franken haben die Kirchbürger gesprochen, damit Unwetterschäden von vergangenem Sommer in Schlattingen behoben werden können. Im Basadinger Pfarrhaus leben seit kurzem vier ukrainische Flüchtlinge. Dieter Ritter 28.04.2022, 16.00 Uhr

Die Kirche Schlattingen. Bild: Dieter Ritter

Bei der Kirche Schlattingen werden Sturmschäden behoben. Das beschloss am Mittwoch die Gemeindeversammlung von Evangelisch Basadingen-Schlattingen-Willisdorf. 26 Gemeindemitglieder kamen in die Gmeindschüür in Schlattingen. Sie genehmigten einstimmig die Jahresrechnung 2021 und den unveränderten Steuerfuss von 28 Prozent. Florian Aeberhardt, Pfleger, kommentierte die Zahlen. Für 2021 wies die Gemeinde einen Gewinn von rund 84’600 Franken aus, budgetiert war ein Überschuss von rund 2000 Franken. Die Ausgaben gingen gegenüber dem Budget um rund 42’000 auf 448’000 Franken zurück. Der Steuerertrag übertraf das Budget um rund 19’000 Franken.

Der Weg und die Meteorleitungen zwischen der Kirche Schlattingen und dem Gemeindehaus wurden stark beschädigt. Bild: Dieter Ritter

Die Vorsteherschaft legte den Mitgliedern kein Budget vor. Es wird in Zukunft jeweils für das laufende Jahr erstellt und an der Gemeindeversammlung des gleichen Jahres zur Genehmigung vorgelegt. Das gilt erstmals für 2023. Präsident Stefan Benz leitete die Versammlung. Er schilderte die schweren Schäden bei der Kirche Schlattingen, die im Juni 2021 durch Unwetter mit Starkregen entstanden. Der Gehweg wurde teilweise zerstört, und mitgeschwemmter Kies verstopfte Regenrinnen und Meteorleitungen. Vorgeschlagen wurde, die Leitungen zu sanieren und den Weg mit Verbundsteinen zu befestigen. 70’000 Franken wurden für diese Arbeiten genehmigt.

Ukraine-Flüchtlinge leben im Pfarrhaus

Am 13. April zogen drei Frauen und ein Kind aus der Ukraine im Pfarrhaus in Basadingen ein. Rahel Schönberger, Mitglied der Vorsteherschaft, betreut die Flüchtlinge. Die Kirchgemeinde lud alle ukrainischen Flüchtlinge aus der Region am 13. April ins Pfarrhaus zu einem Mittagessen ein. Auch die Gastfamilien waren eingeladen. Schönenberger erklärt:

«Wir gaben ihnen die Möglichkeit, sich auszutauschen, und so erfuhren sie, wo ihre Landsleute jetzt wohnen.»